Okafor wehrt sich: «Es tut weh, das nun zu hören und lesen»

Murat Yakin verzichtet für die kommenden Länderspiele auf Noah Okafor und begründet an der Medienkonferenz am Donnerstag: «Ich war ich nicht zufrieden mit seinen Leistungen.»

Okafor reagiert auf den Vorwurf und nimmt in den sozialen Netzwerken Stellung. «Es tut weh nun zu hören und lesen, dass ich angeblich keine gute Einstellung gehabt habe.»

Okafor will sich vorerst auf die Arbeit bei seinem Verein Milan konzentrieren und kündigt an: «Ich will und werde hier wichtige Tore schiessen.»