Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der beste Torschütze Saudi-Arabiens? imago

Cristiano Ronaldo hat im Alter von 39 Jahren einen weiteren Rekord gebrochen. Niemand hat in Saudi-Arabien in einer Saison mehr Tore erzielt als der Portugiese, der die Bestmarke mit einem Chuck-Norris-Witz feiert.

Jan Arnet Jan Arnet

Mit einem Doppelpack schiesst Cristiano Ronaldo Al-Nassr am Montag im letzten Saisonspiel der Saudi Pro League zum 4:2-Sieg gegen Al-Ittihad.

Es sind die Saisontore 34 und 35 für den portugiesischen Superstar, der damit die Bestmarke für geschossene Tore in einer Spielzeit in Saudi-Arabien knackt. Der bisherige Rekord lag bei 34 Treffern, aufgestellt vom Marokkaner Abderrazak Hamdallah in der Saison 2018/19.

«Ich folge den Rekorden nicht, die Rekorde folgen mir», schreibt Ronaldo nach dem Spiel auf X und erinnert damit an die berühmten Chuck-Norris-Witze. Diese sind weltweit bekannt für ihren humorvollen Umgang mit der Übermenschlichkeit und Unbesiegbarkeit von Actionheld Chuck Norris.

Eine Auswahl der besten Chuck-Norris-Witze Wenn Chuck Norris ins Wasser fällt, wird Chuck Norris nicht nass. Das Wasser wird Chuck Norris.

Chuck Norris hat bis Unendlich gezählt. Zwei Mal.

Chuck Norris zerschneidet ein Messer mit einem Brot.

Chuck Norris schaut den Donnschtig-Jass schon am Mittwoch. Mehr anzeigen

Für Ronaldo, der mit Portugal im Sommer in seine sechste (!) Europameisterschaft gehen wird, endet eine individuell starke Saison mit 44 Toren und 13 Assists in 44 Pflichtspielen für Al-Nassr. Einen Titel konnte das Team des fünffachen Weltfussballers aber nicht holen. Al-Nassr beendete die Saison als Zweiter mit 14 Punkten Rückstand auf Al-Hilal.

I don’t follow the records, the records follow me. 🇸🇦 pic.twitter.com/rqywmmTfZD — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) May 27, 2024

Actionheld Chuck Norris. Keystone.

Top-Videos aus dem Ressort

Zapped: Berners Blick tötet & Schiri ohrfeigt Haaland Mit Schmunzel-Garantie: Kuriositäten aus der Welt von blue Sport. 08.05.2024

blue Sport begleitet Spitzen-Schiedsrichter San bis in die Kabine Schiedsrichter Fedayi San redet mit blue Sport über Rituale, leicht fallende Stürmer, den neuen Modus und verrät, weshalb er am liebsten in Schwarz und nur in kurzen Ärmeln pfeift. 10.05.2024