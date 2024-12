Nani gewann mit Portugal 2016 den EM-Final gegen Frankreich Keystone

Der 112-fache portugiesische Nationalspieler Nani tritt zurück. Der 38-jährige Offensivspieler, langjähriger Wegbegleiter von Cristiano Ronaldo, spielte zuletzt in seiner Heimat für Estrela Amadora.

SDA

Vor der Rückkehr in seinen Geburtsort spielte Nani unter anderem für Manchester United, Fenerbahce Istanbul, Valencia und Lazio Rom. Auch in Australien und den USA war der Flügelstürmer tätig. Für die Nationalmannschaft schoss er 24 Tore, drei davon auf dem Weg zum EM-Titel 2016 in Frankreich.

Ohne statistischen Wert, aber in der Schweiz legendär ist Nanis Flanke im Dezember 2011 im Champions-League-Spiel zwischen Basel und Manchester United (2:1): Seine Hereingabe im St. Jakob-Park beförderte Markus Steinhöfer volley an die eigene Latte. Eine Aktion, die die Basler Fans mit einem Song würdigten.

