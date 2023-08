Nach der enttäuschenden WM in der Kritik: US-Cheftrainer Vlatko Andonovski Keystone

Vlatko Andonovski, Cheftrainer des US-Nationalteams, tritt nach der enttäuschend verlaufenen Frauen-WM zurück.

Er habe sich weniger als zwei Wochen nach dem Aus im Achtelfinal gegen Schweden dazu entschieden, teilte der US-Verband mit.

Die USA verpassten erstmals an einer WM die Medaillenränge. Andonovski hatte das Team im Anschluss an die WM 2019 übernommen. Der aus Mazedonien stammende Ex-Profi stand nicht nur wegen des Abschneidens in Australien und Neuseeland in der Kritik, sondern bereits nach den Olympischen Spielen in Tokio, als es nur die Bronzemedaille für den Favoriten gab.

