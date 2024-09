Frankreichs Raphael Varane war 2018 ein wichtiger Faktor auf dem Weg zum WM-Titel. Bild: Imago

Raphael Varane (31), Fussball-Weltmeister mit Frankreich 2018, erklärt den sofortigen Rücktritt.

pat SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Raphael Varane gibt auf Instagram seinen sofortigen Rücktritt bekannt.

Mit Real Madrid hat er alle wichtigen Titel mehrmals gewonnen.

Auch in der französischen Nationalmannschaft war er jahrelang ein wichtiger Faktor. Auf dem Weg zum WM-Titel 2018 verpasste er keine Minute.

Mit Varane, der zuletzt mit einer Knieverletzung ausfiel, verlässt einer der erfolgreichsten Verteidiger der Welt die grosse Fussball-Bühne. Mehr anzeigen

Der Verteidiger gab das Ende seiner Karriere auf seinem Instagram-Account bekannt. «Ich stelle höchste Ansprüche an mich selbst und möchte stark abtreten und nicht nur am Spiel festhalten. Es erfordert eine grosse Portion Mut, auf sein Herz und seinen Instinkt zu hören. Wünsche und Bedürfnisse sind zwei verschiedene Dinge. Ich bin tausendmal gefallen und wieder aufgestanden, und dieses Mal ist es an der Zeit, aufzuhören und meine Fussballschuhe an den Nagel zu hängen, wenn ich mit meinem letzten Spiel in Wembley eine Trophäe gewonnen habe.»

Varane gewann im Frühling im Wembley-Stadion den englischen Cup mit Manchester United. Im Sommer wechselte er nach Italien zu Como. Für Como stand er bloss noch während 23 Minuten in einer Cup-Partie im Einsatz.

Er habe «unglaubliche Emotionen, besondere Momente und Erinnerungen, die ein Leben lang bleiben werden», schreibt er weiter. «Wenn ich an diese Momente zurückdenke, verkünde ich mit grossem Stolz und einem Gefühl der Erfüllung meinen Rücktritt von dem Spiel, das wir alle lieben.»

Varane hat die grösstmöglichen Erfolge gefeiert

Varane blickt auf eine eindrückliche Karriere zurück, in der er viele Titel gewann. Mit Real Madrid hat er vier Mal die Champions League gewonnen und ebensooft die Klub-Weltmeisterschaft. Aber nicht nur mit dem Klub wurde er Weltmeister, sondern auch mit der Nationalmannschaft. 2018 verpasste der Innenverteidiger auf dem Weg zum Titel nicht eine einzige Minute. Auch an der EM 2021 (Achtelfinal-Aus gegen die Schweiz) sowie an der WM 2022 in Katar (Final-Niederlage gegen Argentinien) war er unumstrittene Stammkraft.

pat