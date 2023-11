Olivier Giroud stellte mit zwei späten Toren den 14:0-Rekordsieg Frankreichs gegen Gibraltar sicher Keystone

Neben der Schweiz und Rumänien löst am Samstag auch die Niederlande das Ticket für die Europameisterschaft nächsten Sommer in Deutschland.

Dieses 14:0 ist ein Rekordsieg in Europa in WM- und EM-Qualifikationen. Die Franzosen übertrafen Deutschland, das im September 2006 in San Marino 13:0 gewonnen hatte.

Neben der Nati und Rumänien, sichert sich auch die Niederlande dank eines 1:0-Sieges gegen Irland die Teilnahme an der EM 2024.

Die Niederlande fährt an die EM. Die Niederländer besiegten in Amsterdam Irland mit 1:0. Wout Weghorst, der 31-jährige Mittelstürmer Hoffenheims, erzielte in der 12. Minute den entscheidenden Treffer.

Weltmeister Frankreich, der die Teilnahme an der Europameisterschaft und den Gruppensieg in dieser Gruppe B schon auf sicher hatte, zelebrierte gegen Gibraltar in Nizza mit 14:0 ein Schützenfest. Die tragische Figur bei Gibraltar war dabei Verteidiger Ethan Santos. Schon in der 3. Minute leitete Santos mit einem Eigentor das Debakel ein. Und nach einer Viertelstunde wurde Santos nach einem rüden Einsteigen gegen Warren Zaire-Emery, den Torschützen zum 3:0, mit der Roten Karte vom Platz gestellt.

Giroud stellt Frankreichs Rekordsieg sicher

Dieses 14:0 ist ein Rekordsieg in Europa in WM- und EM-Qualifikationen. Die Franzosen übertrafen Deutschland, das im September 2006 in San Marino 13:0 gewonnen hatte. Olivier Giroud stellte mit den letzten beiden Goals in der 89. und 91. Minute den Rekordsieg sicher. Kylian Mbappé traf dreimal und bereitete drei Tore vor. Frankreichs höchster Sieg war zuvor ein 10:0 gegen Aserbaidschan in der EM-Qualifikation. Gibraltar verlor vor dem Samstag noch nie höher als 1:8 (in Polen/EM-Qualifikation 2015).

In der Gruppe D tat Kroatien einen Riesenschritt in Richtung Qualifikation mit einem 2:0-Auswärtssieg in Lettland. Die Kroaten belegen neu Platz 2 mit zwei Zählern Vorsprung auf Wales. Kroatien empfängt noch Armenien, derweil Wales noch die bereits qualifizierte Türkei spielt.

