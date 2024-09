Servettes Freude über den Ausgleich durch Cassandra Korhonen (im Bild) zerschlägt sich in den Schlussminuten Keystone

Die Frauen von Servette geraten im Kampf um den Einzug in die Champions League in Rücklage. Die Schweizer Meisterinnen verlieren das Playoff-Hinspiel bei der AS Roma durch zwei späte Gegentore 1:3.

SDA

Servette, das mit nur zwei Schweizerinnen in der Startelf antrat, konnte in der 55. Minute durch die Schwedin Cassandra Korhonen zum 1:1 ausgleichen, musste nach der 85. Minute aber noch die Gegentreffer der eingewechselten Doppeltorschützin Evelyne Viens hinnehmen.

Zwei Schweizerinnen hätten auch bei den Römerinnen auf dem Platz stehen können, die Nationalspielerinnen Alayah Pilgrim und die schon seit Mitte Januar nicht mehr berücksichtigte Eseosa Aigbogun gehörten indes nicht zum Aufgebot der Gastgeberinnen.

Das Rückspiel findet am Donnerstag, 26. September, in Genf statt.

sda