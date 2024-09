Alex Morgan bei ihrer Dankesrede nach ihrem letzten Spiel als Profifussballerin. Bild: Imgao

Alex Morgan hat am Sonntag ihre Schuhe an den Nagel gehängt. Die Amerikanerin war eine der erfolgreichsten Fussballerinnen der Welt sowie eine bedeutende Stimme für soziale Gerechtigkeit und die Förderung von Frauen und Mädchen im Sport.

Patrick Lämmle Patrick Lämmle

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mit Alex Morgan ist am Sonntag eine der erfolgreichsten Fussballerinnen der Welt zurückgetreten.

Morgan lief 224 Mal für die USA auf (123 Tore, 53 Assists) und gewann zwei Weltmeisterschaften sowie Olympia-Gold.

Morgan war nicht nur eine herausragende Sportlerin, sondern auch eine bedeutende Stimme für soziale Gerechtigkeit und die Förderung von Frauen und Mädchen im Sport. Ihre Verdienste gehen weit über den Sport hinaus. Mehr anzeigen

Alex Morgan lief 224 Mal für die USA auf und erzielte dabei 123 Tore und bereitete 53 weitere vor. 2015 und 2019 holte sie mit dem US-Team den WM-Titel. Beim zweiten Triumph führte sie das Team als Kapitänin an und buchte beim 13:0-Rekordsieg zum WM-Auftakt fünf Tore und drei Assists. Im Halbfinal traf sie gegen England zum 2:1-Endstand und beim 2:0-Sieg im Final gegen die Niederlande holte sie den Elfmeter heraus, den Megan Rapinoe zum 1:0 verwandelte.

Alex Morgan (mit Pokal) führt das US-Team 2019 zum WM-Titel. Bild: Keystone

2012 gewann Morgan zudem Gold bei den Olympischen Spielen in London. Viele weitere Titel, etwa der Triumph in der Champions League mit Lyon 2017, sowie individuelle Auszeichnungen kamen hinzu. Alex Morgan war definitiv eine der bekanntesten und erfolgreichsten Fussballerinnen der Welt, auch wenn sie zuletzt nicht mehr dem US-Team angehörte, das in Paris Olympia-Gold gewann. Ihr letztes Spiel für die Nationalelf bestritt sie am 4. Juni gegen Südkorea.

Morgan verabschiedet sich von den Fans

Auf Instagram, wo der 35-Jährigen 10 Millionen Fans folgen, kündigte Morgan letzte Woche in einem emotionalen Video, den Tränen nah, ihren Rücktritt an. Neben ihrem Rücktritt verkündete die zweimalige Weltmeisterin auch, dass sie zum zweiten Mal schwanger sei. 2020 brachte die Weltklassestürmerin eine Tochter zur Welt.

Am Sonntag schnürte sie dann ein letztes Mal die Schuhe und lief für ihren Club San Diego Wave in der US-Profiliga NWL auf. In der 13. Minute des Spiels war es dann so weit: Morgan, die selbst über weite Teile ihrer Karriere die Rückennummer 13 getragen hatte, wurde unter dem tosenden Applaus der anwesenden Fans, ihrer Mitspielerinnen und des gegnerischen Teams ausgewechselt. Noch auf dem Platz zog sie sich die Fussballschuhe aus und winkte danach sichtlich gerührt in die Menge und verteilte dankend Luftküsse.

Nach dem Spiel richtete sie sich im Stadion noch einmal an die Fans. «Ich versuche das hier kurzzuhalten, ohne zu weinen. Was für eine Reise das war.» Sie bedankt sich bei ihren Teamkolleginnen und ihrer Familie und dann ans Publikum gerichtet: «Ihr habt mich jeden Tag gepusht, mein bestes Ich zu sein. Ihr habt mich gepusht, die beste Fussballerin zu sein, die beste Mutter, die beste Person zu sein, die ich sein kann.» Ein Dank «aus tiefstem Herzen».

Kämpferin für Gerechtigkeit abseits des Platzes

Wie bereits eingangs erwähnt, war Morgan noch viel mehr als nur eine herausragende Fussballerin. 2019 gehörte sie zu jenen Spielerinnen, die den amerikanischen Fussballverband verklagten und die Forderung stellten, dass die Frauen in den Nationalteams die gleiche Bezahlung erhalten wie die Männer. Zwei Jahre später führte der Verband «equal pay» schliesslich ein. Dass 2021 in der Liga Richtlinien eingeführt wurden, mit denen Belästigungen verhindert werden sollen, war ebenfalls ein Verdienst von Alex Morgan.

Als sie im Mai 2020 erstmals Mutter wurde, kam das quasi dem Karriere-Ende gleich. Hätte man meinen können. Denn dass eine Fussballerin auf höchstem Niveau Mutter wird, darauf war die Fussball-Welt damals noch nicht vorbereitet. Doch Morgan bewies, dass es möglich ist, zurückzukommen. Ihre Mutterschaft und das Comeback hatten grossen Einfluss auf Kolleginnen, die Morgan zum Vorbild nahmen. Inzwischen sind auch viele Verbände und Vereine gerüstet und haben etwa Mutterschaftsurlaub eingeführt.

Alex Morgan wird vor ihrem letzten Spiel von Tochter Charlie Carrasco aufs Feld begleitet. Bild: Imago

Morgan setzt sich seit Jahren für Frauenrechte und die Förderung von Mädchen im Sport ein. Sie ist in Werbungen zu sehen, ist ein gerngesehener Gast in TV-Shows, war schon auf dem Cover des Videospiels FIFA, sie ist UNICEF-Botschafterin und unterstützt verschiedene soziale Projekte, die sich für Kinder und Jugendliche weltweit einsetzen. Sie ist Mitbegründerin der Medienplattform TOGETHXR, die Frauen im Sport und in der Kultur feiert und stärkt und sie ist Autorin mehrerer Kinderbücher, darunter die Serie «The Kicks», die von einem Mädchen-Fussballteam handelt. Die Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Tochter möchte Fussballerin werden

Nach der Bekanntgabe ihres Rücktritts haben sich Kunstturn-Überfliegerin Simone Biles, Ski-Star Mikaela Shiffrin und ganz viele weitere Stars zu Wort gemeldet und sich so vor Morgan für ihre Verdienste verneigt. Am schönsten fand Morgan aber, dass ihr Tochter Charlie sagte, dass sie Fussballerin werden wolle. Dass es heute für ein vierjähriges Mädchen selbstverständlich ist, dass es von einer Profi-Karriere als Fussballerin träumt, das wäre in ihrer Kindheit noch nicht vorstellbar gewesen. Es ist auch Morgans Verdienst, dass dies inzwischen möglich ist.

Das könnte dich auch interessieren

Das sind die heissesten Sommer-Tansfers blue Sport hält dich auf dem Laufenden und präsentiert dir die heissesten Transfers im internationalen Fussball. 07.06.2024

Die Top-Transfers der Super League Auch in der Schweiz dreht sich das Transfer-Karussell wieder. blue Sport hält sie diesbezüglich auf dem Laufenden. 05.07.2024