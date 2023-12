Die zweite Verkaufsphase für EM-Tickets startet am 2. Dezember 2023. imago

Die Nati-Gegner sind fix. Die Schweiz trifft an der Europameisterschaft auf Deutschland, Schottland und Ungarn. Du brauchst noch ein Ticket für die EM 2024? So kannst du dir eines ergattern.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die zweite Verkaufsphase für Tickets für die EM 2024 in Deutschland startet am 2. Dezember.

Alle Interessenten können sich auf dem UEFA-Portal für die gewünschten Tickets bewerben. Das Los entscheidet, wer die Eintrittskarten käuflich erwerben darf. Mehr anzeigen

Im kommenden Sommer spielt die Schweizer Nati an der EM in Deutschland. Die Gruppengegner stehen fest: Die Schweiz trifft auf den Gastgeber, Ungarn und Schottland. Du willst ein Ticket – so kommst du noch ein eines.

Wo kann ich ein Ticket für die EM in Deutschland kaufen?

Die erste Bewerbungs- und Verkaufsphase für Tickets ist bereits durch. Verkaufsphase zwei ist seit der Auslosung der Gruppen geöffnet: zum UEFA-Portal. Gemäss UEFA kommt eine Million zusätzliche Tickets in den Verkauf. Fans können insofern ihr Glück also nur selbst beeinflussen, als sie eine Bewerbung einschicken. Danach sind sie auch vom Losglück abhängig. Ein Ticket einfach zu kaufen, ist nicht möglich. Die Gewinner*innen der Verlosung werden im Januar 2024 informiert

Sind die EM-Tickets personalisiert? Kann ich sie zurückgeben?

Ja. Der Käufer der Tickets muss in einem ersten Schritt seinen Namen angeben. Falls Tickets für mehrere Personen bestellt werden, müssen in einem nächsten Schritt via einer UEFA-App die Begleiter benannt werden. Bei der erfolgreichen Bewerbung für mehrere Spiele können die Gäste von Partie zu Partie variieren. Die UEFA will eine Rückgabe zum Einkaufspreis über die offiziellen Kanäle ermöglichen. Der befürchtete Schwarzmarkt soll so bekämpft werden.

Alle Gruppen in der Übersicht Gruppe A: Schweiz , Deutschland, Ungarn, Schottland

Gruppe B: Spanien, Albanien, Kroatien, Italien

Gruppe C: England, Dänemark, Slowenien, Serbien

Gruppe D: Frankreich, Österreich, Niederlande, Playoff-Gewinner A

Gruppe E: Belgien, Rumänien, Slowakei, Playoff-Gewinner B

Gruppe F: Portugal, Türkei, Tschechien, Playoff-Gewinner C Mehr anzeigen

Gibt es EM-Tickets für Kinder und Beeinträchtigte?

Kinder brauchen grundsätzlich Tickets. Davon sind auch Babys oder Kleinkinder, die theoretisch auf dem Schoss der Eltern sitzen könnten, nicht ausgenommen. «Alle Kinder benötigen unabhängig ihres Alters ein gültiges Ticket und bekommen somit einen Sitzplatz zugeteilt», heisst es dazu von der UEFA. Die Ticketpreise sind anders als in den internationalen Ligen nicht in Vollzahler und ermässigt unterteilt.

Für jedes Spiel werden Karten für Fans mit Beeinträchtigung bereitgestellt. «Diese Tickets werden in der günstigsten Kategorie angeboten, unabhängig davon, wo sich die barrierefreien Plätze im Stadion befinden», schrieben die Organisatoren. Zudem kann eine Freikarte für eine Begleitperson beantragt werden. Stehplätze gibt es bei der EM nicht.