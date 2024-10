Sommer dribbelt ++ Zakaria trifft ++ Köhn glänzt ++ Ndoye als Pechvogel

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

S. Zappella, J. Arnet Von

Champions League

Bayer Leverkusen Granit Xhaka

Spielt beim 1:0-Sieg gegen Milan durch. Verteilt die Bälle wie immer umsichtig und hält das Defensiv-Konstrukt zusammen. In der 60. Minute kommt er in eine gute Schussposition, schiesst aber drüber. In der 82. Minute lenkt Xhaka einen Milan-Schuss an die eigene Torlatte.

Xhaka haut den Ball über das Tor 01.10.2024

Dortmund Gregor Kobel

Seine Teamkollegen erledigen beim 7:1-Sieg gegen Celtic ihren Job mit Bravour. Kobel wird kaum gefordert, kassiert aber in der neunten Minute das 1:1. Kobel ist chancenlos.

Dortmund – Celtic 7:1 UEFA Champions League // Matchday 2 // Saison 24/25 01.10.2024

Stuttgart Fabian Rieder

Kommt beim 1:1 zu Hause gegen Sparta Prag erst in der 84. Minute und hat noch das 2:1 auf dem Fuss, doch Torhüter Peter Vindahl hält stark.

Stuttgart Leonidas Stergiou

Stergiou fehlt dem VfB wegen seiner Rückenverletzung weiter.

Manchester City Manuel Akanji

Weil es nach einer Stunde schon 3:0 für Manchester City steht, wird Manuel Akanji gegen Slovan Bratislava nach 61 Minuten ausgewechselt. Keinesfalls wegen schlechter Leistung, sondern zur Schonung.

Inter Mailand Yann Sommer

Beim 4:0-Sieg gegen Roter Stern Belgrad kaum gefordert. Die drei Schüsse, die auf sein Tor kommen, hält er aber problemlos. Sommer beweist einmal mehr auch seine Qualitäten mit dem Fuss.

Inter – Crvena Zvezda 4:0 UEFA Champions League // Matchday 2 // Saison 24/25 01.10.2024

AC Milan Noah Okafor

Kommt bei der 0:1-Niederlage gegen Leverkusen nicht zum Einsatz.

Bologna Remo Freuler

Spielt mit Bologna an der Anfield Road einen starken Match. Die Italiener sind das bessere Team, vergeben Chancen en masse und verlieren am Ende mit 0:2. Freuler wird in der 84. Minute ausgewechselt.

Bologna Dan Ndoye

Einer der Bologna-Unglücksraben. Hat in der 28. Minute Pech, als er an der Latte scheitert. Wenig später, in der 32. Minute, landet der Ball wieder am Gebälk, diesmal am Pfosten. Nach 79 Minuten hat Ndoye Feierabend.

Liverpool – Bologna 2:0 UEFA Champions League // Matchday 2 // Saison 24/25 02.10.2024

Bologna Michel Aebischer

Der dritte Bologna-Schweizer muss zu Beginn auf der Bank Platz nehmen. Aebischer wird nach 61 Minuten eingewechselt.

AS Monaco Philipp Köhn

Holt mit der AC Monaco gegen Dinamo Zagreb ein 2:2. Seine beste Aktion hat Köhn in der 45. Minute, als er grandios gegen Bruno Petkovic hält.

Köhn mit Big Save gegen Petkovic 03.10.2024

AS Monaco Denis Zakaria

Dass Monaco in Zagreb einen Punkt holt, daran hat auch Denis Zakaria seinen Anteil. Der Captain trifft in der 90. Minute vom Elfmeterpunkt.

Zakaria gleich die Partie gegen Dinamo Zagreb per Penalty aus 03.10.2024

AS Monaco Breel Embolo

Dem Stürmer gelingt gegen Dinamo wenig, deshalb wird Embolo bereits in der Halbzeit ausgewechselt.

Stade Brest Edimilson Fernandes

Sein Stade Brest ist die positive Überraschung der bisherigen Champions-League-Kampagne. Der 4:0-Auswärtssieg gegen RB Salzburg war der zweite Dreier im zweiten Spiel. In Salzburg wird Edimilson, der im defensiven Mittelfeld eingesetzt wurde, nach 63 Minuten ausgewechselt.

RB Salzburg Bryan Okoh

Kommt unter dem neuen Trainer Pep Lijnders weiterhin nicht zum Zug. Sitzt bei Salzburgs 0:4-Klatsche gegen Brest während 90 Minuten auf der Bank.

Benfica Lissabon Zeki Amdouni

Benfica gewinnt gegen das gewohnt defensiv starke Atlético Madrid gleich mit 4:0. Seinen Anteil daran hat auch Zeki Amdouni, welcher den Penalty zum 4:0 geschickt rausholt.

Amdouni holt gegen Atlético einen Penalty raus 03.10.2024

Feyenoord Rotterdam Jordan Lotomba

Lotomba und Feyenoord gewinnen gegen Girona mit 3:2. Wobei die Spanier ganz schön mithalfen, haben sie doch zwei Eigentore erzielt. Lotomba selbst hatte das 4:2 auf dem Kopf, vergab die Chance aber.

Lotomba vergibt das 4:2 für Feyenoord 03.10.2024

Brügge Ardon Jashari

Spielt beim 1:0-Sieg von Brügge gegen Sturm Graz im zentralen Mittelfeld durch. Es ist die erste Partie seit seinem Wechsel von Luzern nach Belgien, in welcher Jashari über die volle Spielzeit mittun darf.

Sturm Graz Gregory Wüthrich

Wüthrich fehlt Sturm Graz wegen einer Kapselverletzung im Knie bis auf Weiteres.

Europa League

Frankfurt Aurèle Amenda

Beim 3:1-Auswärtssieg gegen Besiktas Istanbul wird Amenda kurz vor Schluss eingewechselt.

Beşiktaş – Frankfurt 1:3 UEFA Europa League // Matchday 2 // Saison 24/25 03.10.2024

Ludogorets Razgrad Kwadwo Duah

Gegen Viktoria Pilsen kommt Duah in der 67. Minute beim Stand von 0:0 ins Spiel, kann dann aber auch nicht verhindern, dass die Partie torlos endet.

Midtjylland Kevin Mbabu

Der FC Midtjylland gewinnt sein zweites Europa-League-Spiel gegen Maccabi Tel Aviv «auswärts» (das Spiel wurde in Belgrad ausgetragen) mit 2:0. Mbabu steht in der Startelf und hat nach 67 Minuten Feierabend.

Conference League

Betis Sevilla Ricardo Rodriguez

Betis verliert zum Conference-League-Auftakt bei Legia Warschau mit 0:1. Rodriguez schmort dabei 90 Minuten lang auf der Bank.

KAA Gent Franck Surdez

Der U21-Nationalspieler zeigt mit Gent auswärts gegen Chelsea eine ansprechende Leistung, die Belgier verlieren am Ende aber mit 2:4. Surdez, der in der Liga in neun Spielen schon sechs Skorerpunkte gesammelt hat, steht in der Startelf und wird nach 77 Minuten ausgewechselt.

Chelsea – Gent 4:2 UEFA Conference League // Matchday 1 // Saison 24/25 03.10.2024

Nati-Spieler (aktuelles Aufgebot) bei Schweizer Klubs

FC St. Gallen Christian Witzig

Die Freude über sein erstes Nati-Aufgebot war bei Christian Witzig riesengross. Weniger schön ist dann der Auftritt seines FC St.Gallen in der Conference League bei Cercle Brügge. Die Ostschweizer gehen mit 2:6 unter. Neo-Nati-Spieler Witzig kann sich immerhin einen Assist gutschreiben lassen.

Cercle Brugge – St.Gallen 6:2 UEFA Conference League // Matchday 1 // Saison 24/25 03.10.2024

BSC Young Boys Filip Ugrinic

Eine herbe Pleite gibt es auch für die Young Boys. Mit 0:5 verlieren die Berner beim FC Barcelona. Ugrinic wird in der 58. Minute beim Stand von 0:4 gelbverwarnt ausgewechselt.

BSC Young Boys Joël Monteiro

Monteiro darf in Barcelona durchspielen, kommt einem YB-Treffer am nächsten, hat aber auch kein Glück. In der 67. Minute scheitert er an der Latte, in der Nachspielzeit wird der vermeintliche Ehrentreffer aberkannt.

67. Minute: YBs Monteiro trifft nur die Latte 01.10.2024

Barcelona – Young Boys 5:0 UEFA Champions League // Matchday 2 // Saison 24/25 01.10.2024