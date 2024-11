Bei Al-Nassr hat Ronaldo in 79 Pflichtspielen 68 Tore geschossen. imago

Cristiano Ronaldos Vertrag bei Al-Nassr läuft im kommenden Sommer aus. Ein Grund für Fenerbahçe Istanbul und Coach José Mourinho sich nach den Diensten des Stürmers zu erkunden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Einem türkischen Medienbericht zufolge, verhandelt Fenerbahçe Istanbul mit Al-Nassr um einen möglichen Transfer von Cristiano Ronaldo.

Coach José Mourinho soll sich bei Ronaldo selbst erkundigt haben, ob für ihn ein Wechsel in die Türkei infrage käme.

Der Vertrag von Ronaldo bei Al-Nassr läuft im Juni 2025 aus. Der saudi-arabische Klub soll weiterhin bereit sein, Gespräche zu führen. Mehr anzeigen

Cristiano Ronaldo verabschiedete sich vor bald zwei Jahren aus dem europäischen Klubfussball und wechselte im Januar 2023 nach Saudi-Arabien. Seither hat Ronaldo für Al-Nassr 79 Pflichtspiele bestritten und dabei 68 Tore erzielt.

Wie viele Spiele und Tore Ronaldos kommen im Wüstenstaat noch dazu? Ganz davon abhängig, ob der Flirt von Fenerbahçe Istanbul mit dem Stürmer in einer Zusammenarbeit endet.

Verhandlungen sollen laufen, Mourinho erkundigt sich

Wie das türkische Portal «Fotomaç» berichtet, ist Fenerbahçe in Verhandlungen mit Al-Nassr. Zudem soll Sportchef Mario Branco, wie Ronaldo ebenfalls Portugiese, bereits mit dem Manager des 39-Jährigen Kontakt aufgenommen haben.

Ein weiterer Landsmann Ronaldos steht beim türkischen Spitzenklub an der Seitenlinie, der den Spieler sogleich selbst angerufen haben soll. Dem Artikel zufolge erkundigte sich José Mourinho bei seinem einstigen Schützling von Real Madrid, ob er an einem Wechsel in die Türkei interessiert sei. Wie Ronaldo auf die Charme-Offensive reagiert, darüber ist bislang nichts bekannt.

Fenerbahçe-Fans lancieren Kampagne

Die Euphorie bei den Fenerbahçe-Anhängern ist ohnehin gross. Zahlreiche Fans teilten in den sozialen Medien Beiträge unter dem Titel «Come to Fenerbahçe», auf Deutsch: «Komm zu Fenerbahçe».

Ob Ronaldo überhaupt einen Wechsel anstrebt oder lieber in Saudi-Arabien bleibt, das wird sich wohl schon sehr bald herauskristallisieren. Al-Nassr soll aber bereit sein, über einen Ronaldo-Transfer zu sprechen. Der Vertrag des Spitzenverdieners läuft im kommenden Sommer aus.

