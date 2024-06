Servettes Severin und Cognat nehmen Lugano-Spieler Hadj Mahmoud in die Zange. KEYSTONE

Der Cupfinal zwischen Servette und Lugano endet nach einem dramatischen Penaltyschiessen zugunsten der Genfer. blue Sport präsentiert die Noten zum Spiel.

S. Zappella, S. Clement Linus Hämmerli

Bewertungsschlüssel 6 - Sackstark

5 - Gut

4 - Genügend

3 - Schwach

2 - Sehr schwach

1 - Unterirdisch

blue Sport präsentiert die Spielernoten zum Cupfinal zwischen dem FC Lugano und Servette.

Servette

Torwart Jérémy Frick

Der Torwart hat nicht viel zu tun und hält in beiden Halbzeiten problemlos: 43. gegen Steffen und 60. nach einer Ecke. Er überlässt Mall seinen Platz bei den Elfmetern.

Note der Redaktion: 5

Rechter Verteidiger Keigo Tsunemoto

Der Japaner ist auf der rechten Seite sehr agil, dennoch fehlen ihm die technischen Qualitäten. Er macht auch seinen defensiven Job mit einer Rettungstat nach einer Ecke.

Note der Redaktion: 4.5

Innenverteidiger Steve Rouiller

Immer noch sehr wichtig. Echter Patron der Abwehr, weiss auch vorne bei ruhenden Bällen für Gefahr zu sorgen. Er ist bei einer Tessiner Möglichkeit in der 52. Minute zur Stelle und ist auch in der Nachspielzeit unter gegnerischem Druck hervorragend.

Note der Redaktion: 5.5

Innenverteidiger Yoan Severin

Der Verteidiger ist hinten solide und oft gut positioniert und hat zwei gute Interventionen: 73. vor Vladi und in der Nachspielzeit gegen Steffen und Aliseda. Er ist es auch, der im Elfmeterschiessen zweimal trifft und Servette den Sieg beschert.

Note der Redaktion: 5.5

Linker Verteidiger Bradley Mazikou

Der unsicherste Mann in der Genfer Abwehr, mit einem Ballverlust in der 36. und einem Mangel an Geschwindigkeit in der 55. Dennoch versucht er mit einem guten Schuss in der Nachspielzeit, offensiv etwas beizutragen, aber Saipi ist auf dem Posten.

Note der Redaktion: 4.5

Zentraler Mittelfeldspieler Gaël Ondoua

Der Mittelfeldspieler macht seinen Job, ohne überragend zu sein. Wenige Ballverluste, aber nicht viel offensiver Beitrag. Er hat auch eine gute Intervention in der 93. unter dem Druck von Lugano.

Note der Redaktion: 4.5

Zentraler Mittelfeldspieler Timothé Cognat

Der Franzose ist auf dem Spielfeld allgegenwärtig und wertvoll im Umschaltspiel. In der zweiten Halbzeit ist er jedoch weniger auffällig, da er nur wenige Ballkontakte hat. Er hat eine gute Chance in der 86. Minute, verpasst aber den letzten Schritt.

Note der Redaktion: 5

Rechtes Mittelfeld Miroslav Stevanovic

Er ist bei ruhenden Bällen immer zur Stelle und bringt Saipi bei einer Ecke in Schwierigkeiten (15.). Er kombiniert auch gut mit Guillemenot in der 68. Minute, wird aber von der Tessiner Verteidigung gestoppt. Auch in der Verlängerung hat er eine Chance mit einem Schuss auf den ersten Pfosten.

Note der Redaktion: 5

Offensives Mittelfeld Alexis Antunes

Er übt viel Druck auf die Tessiner Verteidigung aus, aber es fehlt ihm an offensiver Kreativität, wie bei einem Gegenangriff in der 76. In der 29. Minute geht er alleine los und hat keine Geschwindigkeit gegen den zurückkehrenden Verteidiger. Er wird in der 78. Minute ausgewechselt und hat in der 57. Minute eine kleine Auseinandersetzung mit Saipi.

Note der Redaktion: 5

Linkes Mittelfeld Dereck Kutesa

Kann sein Potenzial nicht voll ausschöpfen, obwohl er einige Dinge auf der linken Seite versucht, wie in der 16. Er hat den Ball zum 1:0 in der 64. Minute, aber er scheitert an Saipi. Er wird in der 113. Minute ausgewechselt.

Note der Redaktion: 4.5

Stürmer Jérémy Guillemenot

Der Stürmer kann sich gegen die Tessiner Verteidigung nicht durchsetzen. Er hat wenig Einfluss auf die Kopfballduelle. Einzige Chance in der 33., aber er kann seinen Schuss nicht wunschegmäss auf das Tor bringen.

Note der Redaktion: 3.5

Eingewechselte Spieler

Zentraler Mittelfeldspieler Théo Magnin

Er kommt in der 80. Minute anstelle von Antunes ins Mittelfeld und findet sich nicht zurecht.

Note der Redaktion: 4

Stürmer Bendeguz Bolla

Er wird in der 86. Minute für Guillemenot eingewechselt und spielt im Angriff in einer Rolle, die er sich nicht gewohnt ist. Er ist verloren, ohne wirklich eine Lösung zu finden. Er verschiesst auch seinen Elfmeter.

Note der Redaktion: 4.5

Stürmer Takuma Nishimura

Kommt in der 114. Minute für Kutesa. Zu kurz für eine Bewertung.

Note der Redaktion: -

Zenteraler Mittelfeldspieler David Douline

Kommt in der 118. Minute für Timothé Cognat. Zu kurz für eine Bewertung.

Note der Redaktion: -

Torhüter Joël Mall

Er wird für das Elfmeterschiessen eingewechselt, macht eine grosse Parade gegen Aliseda in der 120., verwandelt seinen Elfmeter und hält 4 davon.

Note der Redaktion: 6

Lugano

Torwart Amir Saipi

Unsicherheiten hat er nur bei zwei Ecken, sonst ist er der gewohnt sichere Rückhalt. Seine wichtigste Aktion hat er mit einer starken Parade gegen Kutesa. In der Verlängerung rettet er auch gegen Mazikou. Im Elfmeterschiessen hält er drei Stück und verwandelt selbst – zum Sieg reicht es aber nicht.

Note der Redaktion: 5,5

Rechter Verteidiger Ousmane Doumbia

Zu Beginn ist ihm anzusehen, dass ihm in dieser Saison etwas die Spielpraxis fehlte. Da waren einige Wickler und Fehlpässe drin. Doch je länger das Spiel dauert, desto besser wird er.

Note der Redaktion: 4.5

Innenverteidiger Lars Lukas Mai

Rettet überragend nach Hajdari-Fehler gegen Antunes. Er wirft sich in jeden Zweikampf, auch eine Wunde am Kopf hindert ihn nicht daran, alles wegzuräumen. Eine überragende Leistung des Deutschen. Dass er den entscheidenden Penalty verschiesst, soll seine Leistung nicht schmälern.

Note der Redaktion: 5.5

Innenverteidiger Albian Hajdari

Sieht früh gelb, als er Stevanovic wegblockt. Danach mit einem kapitalen Ballverlust gegen Antunes, der aber nicht bestraft wird. Sonst solid.

Note der Redaktion: 4.5

Linker Verteidiger Milton Valenzuela

Offensiv stark und spielfreudig und defensiv mit einigen wichtigen Rettungsaktionen. Manchmal etwas übermotiviert, aber wer will es ihm verübeln in einem Cup-Final.

Note der Redaktion: 5

Rechter Mittelfeldspieler Uran Bislimi

Er ist bissig in den Zweikämpfen und technisch eine Augenweide. Die meisten der Lugano-Angriffe werden über ihn eingeleitet. Wird nach 84 Minuten durch Mahou ersetzt.

Note der Redaktion: 5

Zentraler Mittelfeldspieler Anto Grgic

Unauffällig, aber immer unspielbar. Defensiv mit einige guten Ballgewinnen. Er sorgt für die Stabilität im Spiel des FC Lugano.

Note der Redaktion: 4.5

Linker Mittelfeldspieler Hadj Mahmoud

Zeigt im zentralen Mittelfeld eine unauffällige Partie ohne grosse Impulse. Wird nach 68 Minuten durch Sabattini ersetzt.

Note der Redaktion: 4

Rechter Flügelspieler Renato Steffen

Als es zu Beginn offensiv nicht läuft, arbeitet er defensiv umso mehr. Ein Traum für jeden Trainer. Auch im Angriff ist er der beste Luganesi. In der 43. Minute hat er eine gute Chance, die Frick zunichte macht. Auch als Vorbereiter glänzt er mehrfach.

Note der Redaktion: 5.5

Stürmer Zan Celar

Hat einen schweren Stand, wenige Angriffe gehen über ihn. Vor der Pause legt schön ab für die gute Chance von Steffen. Wird nach 55 Minuten durch Vladi ersetzt.

Note der Redaktion: 3.5

Linker Flügelspieler Mattia Bottani

Hat in der 52. Minute einen ersten Abschluss, den er aber weit daneben schiesst. Auch sonst gelingt ihm wenig. Es ist nicht sein Tag. In der 68. Minute hat er Feierabend und wird durch Aliseda ersetzt.

Note der Redaktion: 4

Eingewechselte Spieler

Stürmer Shkelqim Vladi

Kommt nach 55 Minuten für Celar. Bricht nach seiner Einwechslung schön durch, hat in der Mitte viele Anspielstationen, findet aber keinen Teamkollegen. Schnell und quirlig. Damit bringt er Schwung rein ins Lugano-Angriffsspiel. Zu Beginn der Verlängerung muss er angeschlagen raus. Für ihn kommt Cimignani.

Note der Redaktion: 4.5

Linker Flügelspieler Ignacio Aliseda

Hat eine gute Chance, als er von Steffen lanciert wird, das Tor aber knapp verfehlt. Mit Steffen harmoniert er generell sehr gut. Seine Einwechslung bringt definitiv mehr Torgefahr. Hat in der 105. Minuten einen Matchball auf dem Kopf. In der 120 Minuten mit einem Wahnsinng-Volley aus der Distanz, aber Mall hält stark.

Note der Redaktion: 5

Zentraler Mittelfeldspieler Jonathan Sabbatini

Kommt in der 68. Minute. Die Vereinslegende bringt Kontrolle ins Spiel, kann aber keine entscheidenden Akzente setzen.

Note der Redaktion: 4.5

Rechter Mittelfeldspieler Hicham Mahou

Kommt nach 84 Minuten für Bislimi. Kommt lange nicht so richtig im Spiel an, aber in der 105. Minute mit brillanter Vorarbeit auf Aliseda.

Note der Redaktion: 4.5

Rechter Mittelfeldspieler Yanis Cimignani

Wird in der 91. Minute für Shkelqim Vladi eingewechselt. Zu kurz für eine Bewertung.

Note der Redaktion: -