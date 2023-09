TV-Kommentator Buschmann schiesst nach Flick-Entlassung gegen den DFB

Frank Buschmann ärgert sich über den Zeitpunkt der Bekanntgabe der Entlassung von Bundestrainer Hansi Flick. imago

Deutschlands Kult-Sportkommentator Frank Buschmann übt harsche Kritik am DFB nach der Entlassung von Hansi Flick. Den TV-Mann stört allerdings nicht der Entscheid, sondern das Timing der Verkündung.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Deutschlands Basketball-Kultkommentator Frank Buschmann hat den DFB für den Zeitpunkt der Bekanntgabe der Entlassung von Bundestrainer Hansi Flick scharf kritisiert.

Zeitgleich zu den letzten, spielentscheidenden Minuten des Basketball-WM-Finalspiels zwischen Deutschland und Serbien veröffentlichte der DFB am Sonntag die offizielle Mitteilung.

«Was ist mit euch schiefgelaufen?», ärgert sich Buschmann. Derweil läuft die Suche nach Flicks Nachfolger beim DFB auf Hochtouren. Mehr anzeigen

Sonntagnachmittag, 16.40 Uhr. Im Basketball-WM-Finale sind nur noch wenige Minuten zu spielen, Deutschland führt gegen Serbien und steht ganz kurz vor dem grossen Sensationstriumph. Gleichzeitig gibt der Deutsche Fussball-Bund die Trennung von Bundestrainer Hansi Flick bekannt.

Kultkommentator Frank Buschmann, der als berühmtester Basketball-Journalist Deutschlands gilt, kann es nicht fassen. In seinem Podcast «Lauschangriff – Endlich was mit Sport!» schimpft er: «Über den DFB: In der Schlussphase des WM-Finales im Basketball, als Sport-Deutschland sich mit den Basketballern identifiziert, feiert, zittert, gibt dieser Verband die Meldung raus, dass man sich von Hansi Flick trennt. Natürlich kann ihnen das völlig egal sein und vielleicht ist das eine Überreaktion von mir, aber nichts beschreibt den Mist im deutschen Fussball besser als dieses Timing. Das ist so erbärmlich!»

Was Buschmann besonders auf die Palme bringt, ist der Fakt, dass der Medienchef des DFB, Steffen Simon, ein ehemaliger Journalist ist. «Dann kann ich nur sagen: Wie beschissen kann es laufen und wie schlecht kann man entscheiden? Da muss ich mich tatsächlich fragen, was ist mit euch schiefgelaufen?», ärgert sich die TV-Legende.

So ist am Sonntagabend in den Medien die Flick-Entlassung das grössere Thema als der Triumph der Basketballer, die das WM-Finale mit 83:77 gewinnen. «Aber eins habt ihr nicht verhindert, Freunde. Die Mannschaft des Jahres 2023 werden die deutschen Basketballer und der Sportler des Jahres 2023 wird Dennis Schröder, Punkt. Und das könnt ihr mit eurem Wahnsinn nicht verhindern!», so Buschmann.

Suche nach Flick-Nachfolger läuft

Derweil läuft die Suche nach Flicks Nachfolger beim DFB auf Hochtouren. «Natürlich gibt es Namen von Trainern, die infrage kommen. Natürlich ist Julian Nagelsmann ein absoluter Top-Trainer, wie viele andere auch», sagt Sportdirektor Rudi Völler am Montag an einer Pressekonferenz. Beim Testspiel gegen Frankreich heute Dienstag wird Völler gemeinsam mit den U20-Trainern Hannes Wolf und Sandro Wagner an der Seitenlinie stehen.