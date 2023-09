Hansi Flick ist nicht länger Bundestrainer – aber wer wird sein Nachfolger? IMAGO/Kirchner-Media

Hansi Flick wurde am Tag nach der blamablen 1:4-Niederlage gegen Japan entlassen. Vorübergehend übernimmt Rudi Völler, aber wer führt die deutsche Nationalmannschaft an die Heim-EM 2024? Die Kandidatenliste.

Deutschland sucht den Bundestrainer. Nach der Entlassung von Hansi Flick am Sonntag sucht der DFB einen neuen Trainer für die Nationalmannschaft.

Für das Spiel gegen Frankreich übernimmt Rudi Völler, aber wer kommt danach? Im Sommer 2024 steht für Deutschland die EM im eigenen Land an.

Die lange Liste der Kandidaten beinhaltet renommierte Namen wie Julian Nagelsmann oder Jürgen Klopp. Mehr anzeigen

Julian Nagelsmann

Nationalität: Deutschland

Alter: 36

Vertrag: Bis 2026 bei Bayern München, allerdings seit März 2023 freigestellt.

imago

✅ Pro:

- Taktisch einer der besten Trainer der Welt.

- Derzeit ist er freigestellt, hätte also Zeit, die Aufgabe zu übernehmen.

❌ Contra:

- Hat in München noch einen Vertrag bis 2026. Er wäre nicht nur im Gehalt teuer, sondern würde womöglich auch eine Ablöse in Millionenhöhe kosten.

- Er war bis im März noch Trainer bei den Bayern – hat also noch eine gewisse Befangenheit zu einzelnen Spielern. Joshua Kimmich und Leon Goretzka bedauerten etwa öffentlich seinen Rausschmiss, während Manuel Neuer, Serge Gnabry oder Leroy Sané als Nagelsmann-Skeptiker galten.

❓Wahrscheinlichkeit: 50 Prozent.

Jürgen Klopp

Nationalität: Deutschland

Alter: 56

Vertrag: Bis 2026 beim FC Liverpool

Andrew Yates/CSM via ZUMA Press Wire/dpa

✅ Pro:

- Er wäre auf allen Ebenen der perfekte Trainer für die deutsche Nationalmannschaft. Er hat die fachlichen und menschlichen Qualitäten, um die Mannschaft weiterzubringen. Dazu ist er in ganz Deutschland beliebt und könnte die Massen mit seinem Charisma wieder für die DFB-Elf begeistern.

❌ Contra:

- Er hat noch einen weiterlaufenden Vertrag bei Liverpool. Er könnte das Amt also nur nebenbei übernehmen und wird sich die Doppelbelastung aus Verein und Nationalmannschaft kaum zumuten.

❓Wahrscheinlichkeit: 5 Prozent.

Louis van Gaal

Nationalität: Niederlande

Alter: 72

Vertrag: Vereinslos

Keystone

✅ Pro:

- Er hätte einen unvoreingenommenen Blick von Aussen.

- Er ist bekannt dafür, hohe Disziplin zu fordern. Unter ihm gibt jeder Spieler 110 Prozent – oder er fliegt aus dem Kader.

- Hat in Holland Erfahrung als Nationaltrainer gesammelt.

- Er will nicht mehr als Vereinstrainer arbeiten, sagte der «Bild» aber, dass er für ein Angebot von einem «vielversprechenden Land» offen sein.

❌ Contra:

- Er wird Deutschland spielerisch kaum weiterentwickeln können.

- Er wäre wohl zu streng für die deutschen Nationalspieler – ein Knall wäre vorprogrammiert.

- Wird Deutschland ausgerechnet vor der Heim-EM zum ersten Mal einen ausländischen Trainer engagieren?

❓Wahrscheinlichkeit: 10 Prozent

Oliver Glasner

Nationalität: Österreich

Alter: 49

Vertrag: Vereinslos

Tom Weller/dpa

✅ Pro:

- Hat seine Qualitäten als Trainer in der Bundesliga bei Wolfsburg und Frankfurt unter Beweis gestellt.

- Hat mit dem Europa-League-Titel mit der Eintracht gezeigt, dass er Wettbewerbe gewinnen kann.

- Er ist verfügbar.

❌ Contra:

- Die Deutschen bringen es wohl kaum übers Herz, sich von einem Österreicher trainieren zu lassen.

- Er ist eine unspektakuläre Lösung, die keinen Glanz versprüht.

❓Wahrscheinlichkeit: 10 Prozent

Rudi Völler

Nationalität: Deutschland

Alter: 63

Vertrag: Derzeit Sportdirektor der deutschen Nationalmannschaft

Rudi Völler springt als Interims-Teamchef der Fussball-Nationalmannschaft ein. Swen Pförtner/dpa

✅ Pro:

- Kann sich vorerst mal als Interims-Trainer beweisen. Findet Deutschland nicht so schnell Ersatz, bleibt er Trainer.

- Er kennt die Nationalmannschaft als Sportdirektor bereits bestens.

- Er führte Deutschland 2002 mit einem mediokren Team in den WM-Final.

- Es gibt nur einen Rudi Völler – und der ist in Deutschland Kult.

❌ Contra:

- Er ist seit 2005 nicht mehr als Trainer aktiv.

- Beim DFB läuft derzeit viel falsch. Es wäre ein sonderbares Zeichen, in solch eine Phase den Sportdirektor zum Bundestrainer zu befördern.

❓Wahrscheinlichkeit: 10 Prozent

Matthias Sammer

Nationalität: Deutschland

Alter: 56

Vertrag: Derzeit Berater des Managements bei Borussia Dortmund und der deutschen Nationalmannschaft

Bernd Thissen/dpa

✅ Pro:

- Er kennt den deutschen Fussball bestens.

- Er ist bereits als Berater beim DFB tätig.

❌ Contra:

- Hat seit 2005 nicht mehr als Trainer gearbeitet.

- Mit ihm als Trainer wäre man ganz weit weg vom dringend benötigten Neuanfang.

❓Wahrscheinlichkeit: 2 Prozent

Stefan Kuntz

Nationalität: Deutschland

Alter: 60

Vertrag: Hat in der Türkei noch einen Vertrag bis Juni 2024.

Francisco Seco/AP

✅ Pro:

- Ist als Trainer der Türkei nicht unumstritten und könnte bald verfügbar werden.

- Er kann hervorragend mit jungen Spielern arbeiten und führte die deutsche U21 zu zwei EM-Titeln.

❌ Contra:

- Wer nicht gut genug ist für die Türkei, kann es kaum für Deutschland sein.

- Er betreute das deutsche Olympiateam 2021 – und scheiterte blamabel in der Vorrunde.

❓Wahrscheinlichkeit: 5 Prozent