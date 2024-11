Vielleicht sollte die Nati nicht mehr im Letzigrund spielen Die Schweiz spielt in der Nations League gegen Serbien nur 1:1, damit steht der Abstieg in Liga B fest. Für Andreas Böni, Chefredaktor blue Sport, hat das Team von Murat Yakin etwas zu viel Risiko genommen. 15.11.2024

Die Schweiz spielt in der Nations League gegen Serbien 1:1 und steigt in die Liga B ab. Für Andreas Böni hat das Team von Murat Yakin etwas zu viel Risiko genommen. Dass die Nati im Letzigrund aufläuft, gefällt dem blue Sport Chefredaktor nicht.

Die Nati steigt nach dem 1:1 gegen Serbien aus der Nation-League-Gruppe A ab. Vielleicht sollte man dabei einfach nicht mehr im Letzigrund spielen. Dieses Stadion bringt der Schweiz überhaupt kein Glück. Seit 2007 (3:1-Sieg gegen Österreich im damals neuen Stadion) konnte man hier nicht mehr gewinnen. Seitdem gab es hier die Blamage gegen Luxemburg und jetzt eben der Abstieg.

Die grosse Frage nach diesem Spiel ist natürlich, ob man am Schluss beim Stand von 1:0 so viel Risiko hätte nehmen sollen und das 2:0 wirklich unbedingt suchen? Oder doch lieber die Chance wahren, dass man in Spanien noch etwas reissen kann? Ja, wahrscheinlich ist man ein bisschen zu viel Risiko gegangen, wahrscheinlich ist man ein bisschen naiv in den Konter der Serben reingelaufen. Aber am Schluss ist es auch ein Lernprozess dieser jungen Mannschaft.

Gestern, das muss man sagen, ist eine Rumpftruppe auf dem Platz gestanden, die das eigentlich sehr, sehr gut gemacht hat. Junge Spieler wie Amenda (21), junge Spieler wie ein Cömert (26), wie Amdouni (23) auch, sind wirklich richtig, richtig gut aufgelaufen. Und man muss ja auch sagen, die Spiele der Nations League, das sind bessere Testspiele. Das ist jetzt passiert.

Aber wichtig ist die Qualifikation für die WM 2026. Im Normalfall ist es ja so, dass es nach einer verpatzten Generalprobe eine gute Premiere gibt. Und darum muss die Nati jetzt lernen und dann hoffen, dass sie sich wieder für die WM qualifizieren kann.

Die Spiele der Nationalmannschaft im Letzigrund 13. Oktober 2007: Schweiz – Österreich 3:1 (Testspiel)

20. November 2007: Schweiz – Nigeria 0:1 (Testspiel)

10. September 2008: Schweiz – Luxemburg 1:2 (WM-Quali)

31. März 2015: Schweiz – USA 1:1 (Testspiel)

29. März 2016: Schweiz – Bosnien-Herzegowina 0:2 (Testspiel)

29. März 2022: Schweiz – Kosovo 1:1 (Testspiel)

15. November 2024: Schweiz – Serbien 1:1 (Nations League) Mehr anzeigen

