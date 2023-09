Maximilian Beier (Mitte) kann aufs erste Aufgebot für Deutschlands A-Nationalmannschaft hoffen. Bild: Imago

Fussball-Deutschland wartet gespannt aufs erste Aufgebot des neuen Bundestrainers Julian Nagelsmann. Besonders in der Offensive könnte es zu überraschenden Nominierungen kommen.

Nach seinem Amtsantritt als Bundestrainer hat Julian Nagelsmann knapp acht Monate Zeit, sich zu entscheiden, welche Spieler er zur Europameisterschaft mitnehmen will. Interessant dürfte zu beobachten sein, auf welche Stürmer der neue DFB-Coach setzen wird.

So richtig aufgedrängt hat sich in den Krisenmonaten keiner. Mit Niclas Füllkrug bot Hansi Flick bis zuletzt auch nur einen gelernten Mittelstürmer auf und liess gerne Spieler wie Kai Havertz als falsche Neun auflaufen. Sein Nachfolger will offenbar voll auf «echte» Stürmer setzen.

Nagelsmann plant offenbar, dem einen oder anderen Youngster eine Chance zu geben. Als ersten Debütanten für Deutschlands A-Nati hat der neue Trainer laut «Sport Bild» Maximilian Beier auf dem Zettel. Der 20-jährige Hoffenheim-Angreifer hat zum Saisonstart in der Bundesliga mit vier Toren und einem Assist in 245 Spielminuten auf sich aufmerksam gemacht.

Dem Medienbericht zufolge dürfen sich auch Kevin Behrens von Union Berlin, Köln-Stürmer Davie Selke und sogar Robert Glatzel vom Zweitligisten Hamburger SV Chancen auf eine Nominierung ausrechnen.

Nagelsmann dürfte das Aufgebot für seine ersten Spiele als DFB-Coach in den nächsten Tagen kommunizieren. Im Oktober steht für die deutsche Nationalmannschaft eine USA-Reise an. Am 14. Oktober trifft das DFB-Team in Hartford auf die USA, vier Tage später in Philadelphia auf Mexiko.