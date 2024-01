Volles Haus und geteilte Einnahmen – ein Test der Superlative

FCB-Coach Fabio Celestini trifft mit seiner Mannschaft am Samstag auf den grossen FC Bayern. Keystone

Am Samstag empfängt der FC Basel den grossen FC Bayern im St.Jakob-Park, der seit Wochen ausverkauft ist. blue Sport zeigt dir die Partie live und exklusiv, Anpfiff ist um 15.30 Uhr.

Die Partie ist seit Wochen ausverkauft und auf Seiten der Bayern dürften zahlreiche Stars auflaufen, stehen für den deutschen Rekordmeister die ersten Pflichtspiele des neuen Jahres doch unmittelbar vor der Tür.

Der FC Bayern reist für sein einziges Testspiel in der Wintervorbereitung in die Schweiz. Am Samstag trifft das Starensemble von Trainer Thomas Tuchel im St. Jakob-Park auf den FC Basel. Die Partie ist seit Wochen ausverkauft, 36'000 Fans dürften für eine angemessene Kulisse sorgen.

Die Bayern dürften zudem nahezu in Bestbesetzung antreten, stehen die ersten Pflichtspiele des Jahres doch unmittelbar vor der Tür. Für Tuchel, Kane und Co. geht es nämlich Schlag auf Schlag. Bereits am 12. Januar geht es gegen Hoffenheim in der Bundesliga weiter, anschliessend warten ab dem 21. Januar innert sechs Tagen drei Ligaspiele.

Bayerns Kurztripp

Ursprünglich wollte der deutsche Rekordmeister gar für mehrere Tage ins Trainingslager nach Bad Ragaz. Die Pläne haben sich aber mittlerweile geändert. Zwar bleibt die Partie in Basel im Vorbereitungsprogramm, danach reist der grosse FCB aber nach Portugal, um sich dort den letzten Schliff zu holen.

Aus diesem Grund reist der Bundesligist erst am Spieltag nach Basel und anschliessend direkt wieder nach Deutschland. Die 400 Kilometer legen die Bayern mit zwei Privat-Fliegern zurück.

Basel profitiert finanziell

Die Basler dagegen reisen erstmals seit Jahren nicht ins Trainingslager nach Marbella. Weil die Rückrunde schon am 21. Januar startet, wäre nur ein Kurztrip nach der Partie gegen die Bayern dringelegen. Darauf verzichtet der FCB – offenbar auch aufgrund finanzieller Überlegungen. Rund 250'000 Franken sollen so eingespart werden können.

Durch das Testspiel winken dem FCB Einnahmen im hohen sechsstelligen Bereich. Allerdings muss ein beträchtlicher Teil davon an die Bayern abgetreten werden. Im Gegenzug müssen sich die Bebbi nicht an den Reisekosten der Gäste beteiligen.