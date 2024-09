Dominik Schmid kann für die zwei Nations-League-Spiele von dieser Woche nicht ins Nati-Camp einrücken Keystone

Dominik Schmid kommt in der Nations League gegen Dänemark (am Donnerstag) und Spanien (am Sonntag) nicht zu seinem Länderspieldebüt.

SDA

Der Aussenverteidiger und Captain des FC Basel verletzte sich am Samstag im Meisterschaftsspiel gegen Sion am Knie.

Schmid wird durch Silvan Widmer ersetzt. Der Routinier vom Bundesligisten Mainz verpasste den Saisonauftakt wegen einer Erkrankung, gab aber am Samstag gegen Stuttgart bei einem Teileinsatz sein Comeback.

sda