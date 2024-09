Rieder glänzt mit Freistoss-Show  ++ Zakaria trifft und verschuldet Elfer ++ Kobel als Dribbelkünstler

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

Von Von

🇩🇪 Bundesliga

Bayer Leverkusen Granit Xhaka

Meister Bayer Leverkusen verspielt gegen RB Leipzig eine 2:0-Führung und verliert in der Bundesliga erstmals seit 463 Tagen. In der 15. Minute fehlt nicht viel zu seinem zweiten Saisontreffer, doch sein Schuss wird in höchster Not zur Ecke geklärt. Der Nati-Captain ist bei der 2:3-Niederlage Ausgangspunkt vieler guter Angriffe, lässt in der zweiten Halbzeit aber etwas nach.

Dortmund Gregor Kobel

Dortmund spielt gegen Werder Bremen 0:0. Kobel erledigt seinen Job im Gegensatz zu vielen seiner Mitspieler souverän. In der 7. Minute dribbelt er im eigenen Fünfmeterraum einen Gegenspieler aus und taucht deshalb auch in einer Statistik ganz vorne auf, in der man es nicht erwarten dürfte. In der 1. Halbzeit ist der Schweizer Nati-Goalie tatsächlich der einzige Dortmunder, der ein erfolgreiches Dribbling zu verbuchen hat. Nach 90 Minuten hat nur Karim Adeyemi mehr, nämlich zwei.

Kobel meilleur dribbleur que Malen et Adeyemi pic.twitter.com/D7XPisjg6v — Marcgros Peus 🖤💛 (@Omarborussen09) August 31, 2024

Gladbach Jonas Omlin

Auch Omlin hält seinen Kasten rein. Beim 2:0-Sieg gegen Bochum hat er in der Startphase Glück, dass eine misslungene Faustabwehr nicht bestraft wird. Kurz vor Schluss lenkt er dann einen Schuss mit den Fingerspitzen noch an die Latte.

Gladbach Nico Elvedi

Der 27-Jährige macht in der Innenverteidigung einen guten Job und hat seinen Anteil daran, dass die Fohlen keinen Gegentreffer kassieren.

Augsburg Ruben Vargas

Vargas wird gegen Heidenheim zur Pause beim Stand von 0:2 eingewechselt. Die erhoffte Wirkung bleibt aus, am Ende setzt es eine 0:4-Klatsche ab.

Mainz 05 Silvan Widmer

Mainz spielt bei Stuttgart 3:3. Und der in der 73. Minute eingewechselte Widmer hat grossen Anteil am Punktgewinn. In der 94. Minute legt der wieder genesene Mainz-Captain per Kopf für Maxim Leitsch auf, der nur noch einnicken muss.

Stuttgart Fabian Rieder

Auf der anderen Seite ist es ebenfalls ein Schweizer, der für zwischenzeitliche Glücksgefühle sorgt. Fabian Rieder wird zur Pause eingewechselt und setzt in der 88. Minute einen Freistoss aus grosser Entfernung an den Pfosten – von dort fliegt die Kugel an den Rücken des Torhüters und landet im Tor. Vier Minuten später zirkelt der 22-Jährige einen Freistoss ans Lattenkreuz und verpasst es so nur knapp, den Deckel drauf zu machen. Bitter, denn kurz darauf schlägt es hinten ein.

Stuttgart Leonidas Stergiou

Rieders Teamkollege fällt aufgrund einer Rückenverletzung aus.

Wolfsburg Cédric Zesiger

Zesiger spielt beim 2:0-Auswärtssieg bei Aufsteiger Holstein Kiel in der Innenverteidigung durch. In der 77. Minute wird er verwarnt und befindet sich damit in bester Gesellschaft, denn Schiedsrichter Florian Exner zückt elf Mal die gelbe und eine rote Karte.

Frankfurt Aurèle Amenda

Ex-YB-Spieler Amenda sitzt beim 3:1-Sieg gegen Hoffenheim auf der Bank.

Freiburg Bruno Ifechukwu Ogbus

Der 18-Jährige wird gegen Bayern München in der 81. Minute beim Stand von 0:2 eingewechselt. Am Skore ändert sich nichts mehr.

Freiburg Johan Manzambi

Der 18-Jährige steht gegen Bayern München nicht im Kader.

VfL Bochum Noah Loosli

Noah Loosli drückt beim 0:2 gegen Gladbach die Bank.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League

Manchester City Manuel Akanji

Akanji spielt beim 3:1-Auswärtssieg gegen West Ham United erneut durch und freut sich über seinen 100. Einsatz. Die grosse Show liefert aber Teamkollege Erling Haaland, der erneut einen Hattrick erzielt.

Newcastle Fabian Schär

Ohne den gesperrten Fabian Schär gewinnt Newcastle gegen Tottenham 2:1.

🇮🇹 Serie A

Inter Mailand Yann Sommer

Sommer tut gegen Atalanta Bergamo das, was er immer wieder tut: Er spielt zu Null. Inter feiert einen souveränen 4:0-Sieg.

AC Milan Noah Okafor

Der nicht für die Länderspiele aufgebotene Okafor steht beim 2:2 gegen Lazio Rom in der Startelf. In der 71. Minute macht er Platz für Neuzugang Tammy Abraham, der prompt das 2:2 vorbereitet.

Bologna Remo Freuler

Freuler spielt beim 1:1 gegen Empoli über die volle Distanz.

Bologna Michel Aebischer

Aebischer, der eine starke EM spielte, wird in der 54. Minute eingewechselt. Am Skore ändert sich nichts mehr.

Bologna Dan Ndoye

Ndoye verpasst die Partie aufgrund einer Verletzung.

Empoli Nicolas Haas

Bei Empoli wird Haas in der 67. Minute eingewechselt.

Parma Simon Sohm

Sohm ist bei Aufsteiger Parma gesetzt, kann die 1:2-Niederlage gegen Napoli aber nicht verhindern.

🇪🇸 LaLiga

Betis Sevilla Ricardo Rodriguez

Ricardo Rodriguez kommt bei der 0:2-Niederlage gegen Real Madrid nicht zum Einsatz.

Real Madrid – Betis 2:0 LALIGA // 4. Runde // Saison 24/25 01.09.2024

Sevilla Djibril Sow

Sow wird gegen Girona in der 82. Minute eingewechselt, da liegt Sevilla bereits 0:2 zurück und daran ändert sich nichts mehr.

Real Valladolid Eray Cömert

0:7 verliert Real Valladolid auswärts gegen Barcelona. Der bemitleidenswerte Cömert spielt in der Innenverteidigung durch. Für einmal hätte er wohl lieber auf der Ersatzbank Platz genommen.

Barcelona – Valladolid 7:0 LALIGA // 4. Runde // Saison 24/25 31.08.2024

🇫🇷 Ligue 1

AS Monaco Philipp Köhn

Monaco spielt gegen Lens 1:1. Den Gegentreffer kassieren die Monegassen in der 3. Minute der Nachspielzeit vom Penaltypunkt aus – Köhn ist machtlos.

AS Monaco Denis Zakaria

Zakaria köpft Monaco in der 84. Minute nach einer Ecke per Kopf in Führung. Ein paar Minuten später vergeht ihm das Lachen: Der Monaco-Captain wird im eigenen Sechzehner an der Hand getroffen und verschuldet so den Elfmeter, der zum Ausgleich führt.

AS Monaco Breel Embolo

Embolo wird bei Monaco in der 65. Minute eingewechselt und steht bei den Treffern nicht im Fokus.

Marseille Ulisses Garcia

Garcia steht beim 3:1-Auswärtssieg gegen Toulouse nicht im Kader.

Toulouse Vincent Sierro

Auf der Gegenseite spielt Sierro gegen Marseille durch. In der 82. Minute sieht er Gelb.

Nizza Jordan Lotomba

Nizza bezwingt Angers auswärts mit 4:1. Lotomba steht nicht im Kader.

Montpellier Becir Omeragic

Nach der 0:6-Schlappe gegen PSG unterliegt Montpellier auch Nantes mit 1:3. Omeragic spielt in der Innenverteidigung wie gehabt durch, kommt das eine oder andere Mal einen Schritt zu spät.

Montpellier Gabriel Barès

Barès verfolgt die neuerliche Pleite von der Bank aus.

Stade Brest Edimilson Fernandes

Edimilson Fernandes wechselt leihweise von Mainz 05 zu Champions-League-Teilnehmer Stade Brest. Beim 4:0-Sieg gegen St.-Étienne steht der 28-Jährige aber noch nicht im Kader.

Le Havre Ruben Londja

Le Havre besiegt Auxerre 3:1. Der 18-Jährige steht beim Aufsteiger nicht im Kader.

Weitere Schweizer im Ausland

Benfica Lissabon Zeki Amdouni

Kaum in Lissabon angekommen, steht Amdouni am Freitag noch im Kader. Die Partie gegen Morerense endet 1:1 und kostet Trainer Roger Schmidt den Job. Somit bekommt Amdouni bereits einen neuen Trainer.

Ludogorets Razgrad Kwadwo Duah

Bei der Nullnummer gegen Cherne More spielt Duah beim amtierenden bulgarischen Meister im Sturm durch.

Brügge Ardon Jashari

Beim 3:0-Sieg gegen Cercle Brügge sitzt Jashari über die volle Spieldauer auf der Ersatzbank.

KRC Genk Andi Zeqiri

Genk feiert einen 1:0-Sieg gegen Westerlo. Bankdrücker Zeqiri ist nur Zuschauer.

KAA Gent Franck Surdez

Bei Gent (1:1 gegen Antwerpen) steht mit Franck Surdez ein Schweizer in der Startelf. Der 22-Jährige hat in dieser Saison bei seinen fünf Liga-Einsätzen drei Assists geliefert, am Wochenende kommt aber keiner dazu.

Lorient (Ligue 2) Yvon Mvogo

Nach zwei Siegen ohne Gegentor, verliert Absteiger Lorient gegen Amiens 0:1. Nati-Goalie Mvogo steht erneut zwischen den Pfosten, obschon er in diesem Sommer eigentlich mit einem Wechsel liebäugelte.

Midtjylland Kevin Mbabu

Der 29-Jährige wechselte vor wenigen Tagen zu Midtjylland. Am Sonntag steht er noch nicht im Kader und sieht einen 3:1-Auswärtssieg seiner neuen Teamkollegen.

AEK Athen Steven Zuber

Zuber kommt beim 3:0-Auswärtssieg gegen Levadiakos nicht zum Einsatz.

Sturm Graz Gregory Wüthrich

Wüthrich wurde für seine konstant starken Leistungen in den letzten Jahren mit einem Nati-Aufgebot belohnt. Gegen den WSG Tirol kommt der Innenverteidiger für einmal nur von der Bank. Er wird beim Champions-League-Teilnehmer Sturm Graz in der Pause beim Stand von 1:2 eingewechselt, am Ende darf er einen 4:2-Sieg bejubeln.

RB Salzburg Bryan Okoh

Bei der 2:3-Niederlage gegen Rapid Wien sitzt der 21-Jährige auf der Bank. Er wartet noch auf seinen ersten Einsatz in dieser Saison.

Al-Wasl Haris Seferovic

Al-Wasl gewinnt gegen Dibba Al-Hisn 1:0. Seferovic wird eine Viertelstunde vor Schluss eingewechselt, am Skore ändert sich nichts mehr.

Queens Park Rangers (Championship) Michael Frey

Der 30-Jährige läuft gegen Luton Town heiss, bereitet in der 59. Minute das 1:1 und drei Minuten später markiert er den 2:1-Siegtreffer. Es ist der erste Sieg im vierten Spiel. Bereits in der Vorwoche erzielte er beim 1:1 den einzigen Treffer seines Teams.

Norwich City (Championship) Christian Fassnacht

Die Achillessehne macht Probleme und setzt den 30-Jährigen derzeit ausser Gefecht. Norwich City gewinnt gegen Coventry City 1:0, es ist der erste Sieg im 4. Spiel nach zuvor zwei Remis und einer Niederlage.

Hull City (Championship) Anthony Racioppi

Hull City verliert 0:2 gegen Leed United. Racioppi muss mit der Rolle des Ersatztorhüters klarkommen.

Chicago Fire Maren Haile-Selassie

Gegen Inter Miami verliert Chicago gleich mit 1:4. Luis Suárez glänzt als Doppeltorschütze, der 37-jährige Lionel Messi fehlt dagegen noch immer verletzt, doch sein Comeback rückt laut Medienberichten näher.

Chicago Fire Allan Arigoni

Arrigoni wird in der 80. Minute beim Stand von 0:3 eingewechselt.

St. Louis CITY Roman Bürki

Nach fünf sieglosen Liga-Spielen in Folge gewinnt St. Louis City 2:1 gegen LA Galaxy. Der 33-jährige Captain zeigt mehrere Paraden und ist beim Gegentor absolut machtlos.

Seattle Stefan Frei

Der 38-jährige Captain der Seattle Sounders muss nach einer starken Doppelparade bereits in der 8. Minute verletzt ausgewechselt werden. Frei wird vom heranrauschenden Gegenspieler heftig am Kopf getroffen.

Karlsruher SC (2. Bundesliga) Andrin Hunziker

Die 21-jährige Leihgabe des FC Basel läuft heiss. Gegen Braunschweig wird er zur Pause beim Stand von 0:1 eingewechselt und erzielt in der 73. Minute per Kopf das 1:1. Am Ende feiert Karlsruhe einen 2:1-Sieg. Hunziker hat bei seinen vier Joker-Einsätzen schon zwei Tore erzielt und eines vorbereitet.

Karlsruher SC (2. Bundesliga) Noah Rupp

Der ehemalige Luzerner steht beim KSC nicht im Kader.

HSV (2. Bundesliga) Miro Muheim

Der 26-jährige Linksverteidiger glänzt beim 4:1-Sieg von HSV gegen Preussen Münster als doppelter Assistgeber.

HSV (2. Bundesliga) Silvan Hefti

Silvan Hefti spielt auf der rechten Abwehrseite ebenfalls über die volle Distanz.

1. FC Kaiserslautern (2. Bundesliga) Jan Elvedi

Elvedi wird gegen Hertha in der 72. Minute beim Stand von 3:3 eingewechselt. Sieben Minuten später schiessen die Berliner noch das 4:3. In der 81. Minute sieht er dann noch eine gelbe Karte.

Darmstadt 98 (2. Bundesliga) Filip Stojilkovic

Der 24-Jährige steht bei der 0:4-Klatsche gegen SV Elversberg nicht im Kader.

Schalke 04 (2. Bundesliga) Adrian Gantenbein

Rechtsverteidiger Gantenbein wird in der 58. Minute beim Stand von 0:3 ausgewechselt. Danach schiesst Schalke noch den Ehrentreffer zum 1:3-Endstand.

SSV Ulm 1846 (2. Bundesliga) Aaron Keller

Bei der Nullnummer gegen Paderborn ist der 20-Jährige nicht dabei.

Vereinslos Josip Drmic

Der 32-jährige ehemalige Nati-Stürmer ist noch immer vereinslos.