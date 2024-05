Die Servette-Fans sorgten rund um den Cup-Halbfinal in Winterthur für Aufregung. Keystone

Die Polizei hat einen mutmasslichen Fackelwerfer festgenommen, der an den Ausschreitungen in Winterthur vom 28. April beteiligt gewesen sein soll. Es handelt sich um einen 26-jährigen Schweizer.

SDA

Der Verdächtige sei am Dienstag in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Genf festgenommen worden, teilte die Stadtpolizei Winterthur am Mittwoch mit. Der Servette-Fan wurde inzwischen nach Winterthur überführt. Er sei polizeilich befragt und der Staatsanwaltschaft übergeben worden.

Nach dem Cupspiel FC Winterthur – Servette FC vom 28. April warfen mindestens zwei Servette-Fans Leuchtfackeln in Zuschauerreihen. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt.

fn, sda