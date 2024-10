Kobel: «Klar, habe ich mir meinen Start als Nummer 1 anders vorgestellt» 15.10.2024

Die Schweiz holt sich in der Nations League ihren ersten Punkt. Spieler und Trainer sehen die Leistungssteigerung, wollen aber mehr. Die Stimmen zum Spiel.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schweiz schafft im vierten Spiel der Nations League mit dem 2:2 gegen Dänemark den ersten Punktgewinn.

«Leistungsmässig haben wir einen Schritt vorwärts gemacht», sagt Remo Freuler, Torschütze zum 1:0, nach dem Spiel. Dennoch: Die Gegentore seien zu einfach gefallen.

Murat Yakin hält fest, dass er mit der Reaktion auf das Spiel gegen Serbien zufrieden sein. Die Leader wie Granit Xhaka seien vorangegangen. «Das hat mir gefallen.» Mehr anzeigen

Die Nati spielt in der Nations League gegen Dänemark 2:2 und holt sich ihren ersten Punkt. Das Team von Murat Yakin gibt zweimal einen Vorsprung aus den Händen, die Mannschaft bemängelt nach dem Spiel die Art und Weise wie das geschah. Die Stimmen zum Unentschieden:

Remo Freuler

«Leistungsmässig haben wir einen Schritt vorwärts gemacht. Die Gegentore sind aber zu einfach gefallen. Wir sind also noch nicht ganz zufrieden. Insbesondere der erste Gegentreffer ist nicht schön. Jetzt müssen wir Serbien schlagen und in Spanien Punkte holen, damit wir in der obersten Liga bleiben.»

Fabian Rieder

«Es ärgert uns, dass wir den Sieg nicht geholt haben. Wir wollten heute eine Reaktion zeigen. Wir haben gut agiert, waren gut in den Zweikämpfen, waren agil und hatten wenig zugelassen. Am Schluss haben wir aber doch nur ein Punkt. Das ist zu wenig für uns und unsere Ambitionen. Das Spiel heute war eine Leistungssteigerung. Wir haben letztendlich vorne ein Tor zu wenig gemacht und hinten eines zu viel bekommen.»

Gregor Kobel

«Der Frust ist da, obwohl wir eine bessere Leistung gezeigt haben. Die Gegentore fielen aber zu einfach. Das müssen wir besser hinkriegen. Wir stehen mit einem Punkt da, konnten wieder nicht gewinnen. Das ist bitter.»

Breel Embolo

«Wir müssen lernen, schlauer zu sein. Im Nachhinein sehen wir jeweils, dass unsere Leistung eigentlich gut war. Aber es sind immer Kleinigkeiten. Heute war es das schnelle 1:1 der Dänen. Der Punkt ist aber gut für die Moral.»

Murat Yakin

«Die Reaktion auf das Serbien-Spiel hat mir heute gut gefallen. Leider konnten wir diese nicht mit einem Sieg belohnen. Wir zeigen unser Potential. Die Leader gingen heute als Beispiel voran. Xhaka hat heute von Beginn weg das Zepter in die Hand genommen. Das hat mir gefallen. Offensiv wie defensiv haben wir heute vieles richtig gemacht. Mit diesem Punkt sind wir noch im Rennen, um den Ligaerhalt zu schaffen. Das ist das wichtigste.»

