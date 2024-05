Murat Yakin über die EM: «Wir wissen, dass du alle Spiele in der Gruppe verlieren kannst» An der EM trifft die Schweizer Nati in der Gruppenphase auf Ungarn, Schottland und Deutschland. Murat Yakin spricht beim Fussball-Talk Heimspiel über die Gegner. 30.04.2024

Mitte Juni fällt der Startschuss zur EM in Deutschland. Murat Yakin ist überzeugt: «Wir haben eine starke Truppe.» In der Gruppe mit Gastgeber Deutschland, Schottland und Ungarn sei alles möglich.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schweizer Nati trifft an der EM 2024 auf Deutschland, Schottland und Ungarn.

Nati-Coach Murat Yakin weiss über die Gegner Bescheid: «Wir wissen, dass du in dieser Gruppe alle Spiele verlieren, aber auch alle Spiele gewinnen kannst.»

Über Ziele an der Europameisterschaft will Yakin nicht sprechen. Man dürfe das einen Trainer nie fragen. Man nehme Schritt für Schritt. Mehr anzeigen

Murat Yakin steht als Nati-Trainer vor seinem zweiten grossen Turnier. Die WM 2022 in Katar endete mit einer Achtelfinal-Klatsche gegen Portugal. 6:1 fegten Cristiano Ronaldo und Co. die Jungs von Yakin vom Platz.

Wohin geht die Reise an der EM 2024 in Deutschland? «Wir haben eine starke Truppe», so Yakin beim Fussball-Talk Heimspiel. Auf eine Prognose will sich Yakin nicht einlassen. Man sei kämpferisch, aber man dürfe einen Trainer nie fragen, was das Ziel sei. «Wir nehmen Schritt für Schritt.»

Und in chronologischer Reihenfolge bedeutet Schritt für Schritt Ungarn, Schottland und Deutschland. Beim Anblick dieses Programms hält Yakin fest: «Wenn alle gesund bleiben, können wir sicherlich ein Wörtchen mitreden, um in dieser Gruppe zu bestehen.»

Dass die Schweiz Gruppenphasen überstehen kann, hat sie in den vergangenen Jahren vermehrt bewiesen. Bis auf die Heim-EM 2008 und die EM 2012 in Polen/Ukraine, wo die Schweiz nicht qualifiziert war, hat sich die Nati seit der WM 2006 in Deutschland immer für den Achtelfinal qualifiziert. Vor bald drei Jahren schaffte die Mannschaft gar den Sprung in den EM-Viertelfinal. Das heroische Spiel gegen Frankreich bleibt unvergessen.

In zweieinhalb Monaten fällt der Startschuss zur Europameisterschaft. Vorausschauend meint Yakin: «Wir wissen, dass du in dieser Gruppe alle Spiele verlieren, aber auch alle Spiele gewinnen kannst.»

Ungarn ist seit vierzehn Spielen ungeschlagen, Schottland wartet seit sieben Spielen auf einen Sieg und Deutschland präsentiert sich nach den jüngsten Siegen über Vizeweltmeister Frankreich und Spitzenteam Niederlande in Top-Form. Drei Hürden, die es für den zweiten Achtelfinal in der Ära Yakin zu überspringen gilt.

