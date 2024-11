Wirbel um Xhaka und Rieder ++ Embolo, Okafor und Freuler versemmeln Grosschancen

Bayer-Star Granit Xhaka geht auf den Schiri los und sieht nur Gelb 02.11.2024

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

Von Luca Betschart Von

🇩🇪 Bundesliga

Bayer Leverkusen Granit Xhaka

Leverkusen muss sich gegen Stuttgart mit einem torlosen Remis begnügen. Xhaka sagt aber: «Spielerisch war das sicher die beste Leistung in dieser Saison.» Bayers Dirigent überzeugt wie so oft mit gut getimten Pässen und seiner robusten Spielweise. Kurz nach der Pause leistet er sich aber eine Unbeherrschtheit und packt Schiedsrichter Siebert nach einem umstrittenen Entscheid am Arm. Xhaka hat Glück und kommt mit einer Verwarnung davon.

Dortmund Gregor Kobel

Wegen Hüft- und Oberschenkelbeschwerden muss Gregor Kobel für das Spitzenspiel gegen RB Leipzig passen. Seine Teamkollegen fahren im Spitzenspiel trotz Rückstand drei wichtige Punkte ein.

Gladbach Jonas Omlin

Nach wie vor fällt der 30-Jährige mit einer Sehnenverletzung aus. Zuletzt stand Omlin am 14. September gegen Stuttgart im Gladbacher Tor.

Gladbach Nico Elvedi

Auch Elvedi steht Gladbach erneut nicht zur Verfügung. Eine Oberschenkelverletzung setzt ihn derzeit ausser Gefecht.

Mainz 05 Silvan Widmer

Mainz erkämpft sich auswärts beim SC Freiburg ein 0:0-Unentschieden. Widmer wird erst in der 90. Minute eingewechselt und hilft erfolgreich mit, den Auswärtspunkt zu sichern.

Augsburg Ruben Vargas

Aufgrund einer Sprunggelenksverletzung fehlt Vargas auch beim 1:1 gegen den VfL Wolfsburg.

Stuttgart Fabian Rieder

Bereits in der 8. Minute wird Rieder gegen den Meister eingewechselt, kann offensiv nur wenig Akzente setzen und muss nach 58 Minuten schon wieder vom Feld. Von einer Höchststrafe will Trainer Hoeness anschliessend aber nichts wissen. Die Auswechslung habe «nichts mit seiner Leistung», sondern mit Belastungssteuerung zu tun gehabt.

Stuttgart Leonidas Stergiou

Stergiou muss mit einer Rückenverletzung nach wie vor auf seinen ersten Einsatz in dieser Saison warten.

Wolfsburg Cédric Zesiger

Zum fünfen Mal in Folge ist Zesiger bei den Wölfen über die volle Distanz nur Zuschauer. Seinen Stammplatz hat der Innenverteidiger verloren.

Frankfurt Aurèle Amenda

Frankfurt zündet gegen Bochum ein Feuerwerk und führt bereits nach 32 Minuten mit 4:0. Aurèle Amenda muss sich aber bis zur 81. Minute gedulden, bis er eingewechselt wird und beim späteren Endstand von 7:2 noch ins Geschehen eingreifen darf.

VfL Bochum Noah Loosli

In der Vorwoche beim 0:5 gegen Bayern noch über 90 Minuten auf der Ersatzbank, figuriert Loosli bei der 2:7-Schlappe in Frankfurt nicht im Bochumer Kader.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League

Manchester City Manuel Akanji

Akanji verliert mit City überraschend das Spiel gegen Bournemouth und die Tabellenführung. Der Nati-Star spielt durch und steigert sich nach einem etwas nervösen Start. Bei den beiden Gegentoren ist er machtlos.

Newcastle Fabian Schär

Newcastle jubelt über einen 1:0-Sieg gegen Arsenal. Schär spielt in der Innenverteidigung durch und räumt auf. Einziger Wermutstropfen: Der 32-Jährige sieht die Gelbe Karte, weil er sich nach einem Foul nervt und den Ball wegschlägt.

🇮🇹 Serie A

Inter Mailand Yann Sommer

Zum vierten Mal in den letzten fünf Spielen bleibt Sommer ohne Gegentor. Gegen Venedig wird er 40 Minuten lang nicht gefordert, doch dann kommen die Gäste aus dem Nichts zu einer Grosschance. Sommer verhindert den Rückstand mit einer Glanztat. Kurz nach der Pause macht der 35-Jährige auch die zweite Grosschance für Venedig zunichte. In der Nachspielzeit ist dann auch Sommer geschlagen – doch der vermeintliche Ausgleich wird wegen eines Handspiels zurückgenommen. Viel Glück für Inter.

AC Milan Noah Okafor

Wie schon gegen Napoli steht Okafor auch gegen Monza in der Startelf, kann aber nicht wirklich Argumente sammeln. In der 20. Minute taucht er alleine vor dem Monza-Tor auf, scheitert mit seinem Abschluss aber an Goalie Turati. In der 63. Minute muss er Platz machen für Leao.

Bologna Remo Freuler

In der 42. Minute vergibt Antreiber Freuler gegen Lecce die Grosschance auf die Führung. Umso grösser ist wohl die Erleichterung des Nati-Stars, als es Teamkollege Orsolini kurz vor Schluss und drei Minuten nach Freulers Auswechslung besser macht und Bologna zum 1:0-Heimsieg schiesst.

Bologna Michel Aebischer

Zum vierten Mal in Folge fehlt Aebischer mit einer Muskelverletzung.

Bologna Dan Ndoye

Ndoye spielt gegen Lecce durch und sieht nach 72 Minute die Gelbe Karte. Nach einer dürftigen ersten Halbzeit kommt er nach dem Seitenwechsel besser ins Spiel und hat in der Entstehung seinen Anteil am einzigen Treffer der Partie.

Empoli Nicolas Haas

Empoli spielt erst am Montagabend gegen Como. Ob Haas zum Einsatz kommt?

Parma Simon Sohm

Parma spielt am Montagabend vor Heimpublikum gegen CFC Genua. Stammspieler Sohm konnte sich zuletzt im Auswärtsspiel bei Juve (2:2) als Torschütze auszeichnen und markierte sein erstes Saisontor. Doppelt er gegen Genua nach?

🇪🇸 LaLiga

Betis Sevilla Ricardo Rodriguez

Nach dem Einsatz im Cup unter der Woche muss Rodriguez für das Auswärtsspiel bei Athletic Bilbao (1:1) wieder auf der Bank Platz nehmen und kommt nicht zum Einsatz.

Sevilla Djibril Sow

In der 73. Minute wird Sow beim Stand von 0:2 eingewechselt, kann Sevillas Heimniederlage aber nicht mehr verhindern.

Real Valladolid Eray Cömert

Real Valladolid unterliegt Osasuna wegen eines Penaltytreffers mit 0:1. Cömert steht bei den Gästen in der Startelf, zeigt einen soliden Auftritt und wird nach 59. Minuten ausgewechselt.

🇫🇷 Ligue 1

AS Monaco Philipp Köhn

Monaco muss gegen SCO Angers überraschend die zweite Saisonniederlage einstecken. Philipp Köhn verfolgt die Partie auf der Ersatzbank und sieht da, wie Konkurrent Majecki beim einzigen Gegentreffer chancenlos ist.

AS Monaco Denis Zakaria

Eine Verletzung an den Adduktoren setzt Zakaria für die Partie gegen Angers ausser Gefecht.

AS Monaco Breel Embolo

Anders als Köhn und Zakaria steht Embolo auf dem Platz und spielt durch, kann die Pleite aber nicht verhindern. Die Chance dazu bietet sich in der 69. Minute, als Embolo den Ball aus wenigen Metern nicht am gegnerischen Torwart vorbeibringt. 6 Minuten später schliesst der Nati-Stürmer erneut aus kurzer Distanz aus der Drehung, verzieht aber deutlich. Ein bitterer Abend für Embolo.

Marseille Ulisses Garcia

Garcia fehlt beim 2:1-Auswärtssieg von Marseille bei Nantes verletzt.

Toulouse Vincent Sierro

Der 29-Jährige führt sein Team als Captain zu einem 1:0-Heimsieg und spielt durch.

Montpellier Becir Omeragic

Omeragic fehlt seinem Team wie schon am vergangenen Wochenende verletzt.

Montpellier Gabriel Barès

Barès schmort im Kellerduell über die volle Spielzeit auf der Ersatzbank und muss mitansehen, wie Montpellier auch gegen den Vorletzten Le Havre verliert und nun mit fünf Zählern Rückstand abgeschlagen am Tabellenende zu finden ist.

Stade Brest Edimilson Fernandes

Er muss gegen Nizza auf der Ersatzbank Platz nehmen und kommt trotz 0:1-Pleite nicht zum Einsatz.

Weitere Schweizer im Ausland

Benfica Lissabon Zeki Amdouni

Erneut kommt Amdouni von der Ersatzbank aus zu einem Teileinsatz. In den verbleibenden 16 Minuten tut sich im Auswärtsspiel bei Farense aber nicht mehr viel, Benfica bringt die 2:1-Führung über die Zeit.

Feyenoord Rotterdam Jordan Lotomba

Mit einer Muskelverletzung ist Lotomba für das Heimspiel gegen Alkmaar (3:2) zum Zuschauen verdammt.

Fortuna Sittard Ryan Fosso

Der Stammspieler fährt mit seinen Teamkollegen einen ungefährdeten Heimsieg ein. Als Fosso nach 77 Minuten beim Stand von 3:0 vom Feld geht, ist die Partie bereits entschieden. Fortuna Sittard ist damit seit sechs Partien ungeschlagen.

Ludogorets Razgrad Kwadwo Duah

Ludogorets schlägt Hebar deutlich mit 3:0. Duah bleibt aber ohne Treffer und wird nach 79 Minuten ausgewechselt.

Brügge Ardon Jashari

Nachdem der 22-Jährige unter der Woche im Cup nur zu einem Teileinsatz kam, steht er für die Liga-Partie gegen Leuven wieder in der Startelf. Kurz vor der Pause holt er sich eine Verwarnung ab, in der 95. Minute wird er ausgewechselt und kurz darauf darf Jashari einen 1:0-Auswärtssieg bejubeln.

Standard Lüttich Andi Zeqiri

Standard Lüttich schlägt St. Truiden mit 2:1. Man of the Match ist Andi Zeqiri, der mit einem Doppelpack für den Unterschied sorgt. Nach sieben Spielen für seinen neuen Verein steht er bereits bei vier Toren.

KAA Gent Franck Surdez

Surdez ist in der Partie zwischen Beerschot und Gent der einzige Torschütze. Sein vermeintlicher Führungstreffer in der 30. Minute wird aber wegen Abseits aberkannt. Und so muss sich Gent beim abgeschlagenen Schlusslicht mit einem 0:0 begnügen.

Midtjylland Kevin Mbabu

Dänemarks Tabellenführer Midtjylland erwischt einen schwarzen Abend und geht zuhause gegen Brondby gleich mit 1:5 unter. Mbabu kann die Kanterniederlage auf der rechten Aussenverteidigerposition nicht verhindern.

AEK Athen Steven Zuber

Unter der Woche wird Zuber im Cup gegen Thessaloniki nach 70 Minuten eingewechselt und erhält erstmals seit dem 22. September wieder Einsatzzeit. Am Sonntag in der Meisterschaft figuriert der 33-Jährige dagegen wieder nicht im Kader.

Sturm Graz Gregory Wüthrich

Wüthrich fehlt Sturm Graz derzeit mit einer Schulterverletzung.

RB Salzburg Bryan Okoh

RB Salzburg patzt gegen das Schlusslicht Grazer AK und spielt nur 0:0. Okoh steht erneut nicht im Kader.

BW Linz Silvan Wallner

Am vergangenen Wochenende unterläuft Wallner gegen Hartberg ein Eigentor. Für die Spiele bei Sturm Graz und Austria Wien figuriert der 22-Jährige in dieser Woche nicht im Kader.

Lorient (Ligue 2) Yvon Mvogo

Nach fünf Spielen ohne Niederlage muss Mvogo gegen Clermont Foot wieder einmal als Verlierer vom Platz. Beim ersten Gegentor ist der 30-Jährige nicht von jeglicher Schuld freizusprechen, beim zwischenzeitlichen 0:2 dagegen ist er machtlos.

HSV (2. Bundesliga) Miro Muheim

Deutschlands «Ecken-Gott» spielt gegen Nürnberg (1:1) durch, bleibt aber ohne Vorlage und ohne Sieg.

HSV (2. Bundesliga) Silvan Hefti

Hefti fehlt dem HSV bereits seit Anfang Oktober mit einer Rückenverletzung.

1. FC Kaiserslautern (2. Bundesliga) Jan Elvedi

Nach einem Kaltstart und zwei Gegentoren in der 11. und 13. Minute erkämpfen sich Elvedi und Co. gegen Magdeburg immerhin noch ein 2:2-Remis. Elvedi holt sich in der 90. Minute Gelb ab.

Karlsruher SC (2. Bundesliga) Andrin Hunziker

Der 21-Jährige wird in Hannover erst in der 90. Minute eingewechselt und kann die 1:2-Niederlage nicht mehr verhindern.

Karlsruher SC (2. Bundesliga) Noah Rupp

Rupp figuriert zum neunten Mal in Serie nicht im Kader.

Schalke 04 (2. Bundesliga) Adrian Gantenbein

Nachdem Gantenbein zuletzt mit muskulären Beschwerden ausgefallen ist, steht er am Wochenende nicht im Kader der Königsblauen.

SSV Ulm 1846 (2. Bundesliga) Aaron Keller

Kommt gegen Schalke 04 erst in der 85. Minute ins Spiel und kann am 0:0 nichts mehr ändern.

NK Osijek Petar Pusic

Joker Pusic sticht! Der 25-Jährige wird in der Partie gegen HNK Gorica nach 57 Minuten eingewechselt und sorgt in der 90. Minute für den 2:0-Endstand.

Al-Wasl Haris Seferovic

Seferovic darf gegen Al-Jazira von Beginn weg ran und bedankt sich für das Vertrauen mit seinem ersten Saisontreffer. In der 12. Minute sorgt er für den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich. Nach 77 Minuten muss der 32-Jährige vom Feld, die Partie endet 2:2.

Al-Qadsiah (Saudi Pro League) Cameron Puertas

Al-Qadsiah fährt bei Al-Ettifaq einen 2:0-Auswärtssieg ein. Puertas bleibt ohne Skorerpunkt und wird in der 93. Minute ausgewechselt.

Seattle Stefan Frei

Der 38-jährige Torhüter, der seit 18 Jahren in Nordamerika und seit elf Jahren in Seattle spielt, führte sein Team gegen Houston als bester Mann auf dem Platz in die Playoff-Viertelfinals. Er liess sich erst in der 93. Minute und nur durch ein unglückhaftes Eigentor von Teamkollege Cristian Roldan bezwingen. Im Penaltyschiessen parierte er den 14. Elfmeter mit dem Fuss, was Seattle den Sieg sicherte. Schon zuvor hatte er einen Penalty gehalten, aber auch die Torlinie zu früh verlassen. In den Viertelfinals trifft Seattle entweder auf den FC Los Angeles oder auf die Vancouver Whitecaps.

Greenville (3. Liga USA) Lyam MacKinnon

Für MacKinnon startete am Samstag mit dem Play-off-Viertelfinal die heisse Phase der Saison. Greenville schlägt One Knoxville mit 2:1 und zieht in den Viertelfinal ein. Und wer sonst als Lyam MacKinnon sorgt 10 Minuten vor dem Schlusspfiff mit einem Penaltytreffer für den Unterschied?