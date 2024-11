Yakin hadert mit dem Schiri und ärgert sich über vergebene Tor-Chancen

Vielleicht sollte die Nati nicht mehr im Letzigrund spielen Die Schweiz spielt in der Nations League gegen Serbien nur 1:1, damit steht der Abstieg in Liga B fest. Für Andreas Böni, Chefredaktor blue Sport, hat das Team von Murat Yakin etwas zu viel Risiko genommen. 15.11.2024

Die Nati steigt in der Nations League ab. Trainer Murat Yakin hadert wieder mit dem Schiedsrichter, ärgert sich aber vor allem über die schwache Chancenauswertung. Mit der Leistung seines Teams ist er trotzdem zufrieden – und für Aurèle Amenda hat er gar ein Extra-Lob übrig.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Murat Yakin ärgert sich nach dem 1:1 der Schweiz gegen Serbien in der Nations League primär über die Ineffizienz seiner Mannschaft und nicht über das späte Gegentor oder seinen ersten Abstieg.

Der Nati-Coach nimmt die Mannschaft auch in Schutz, indem er die fehlende Erfahrung anspricht. Schliesslich sind nach der EM einige Spieler zurückgetreten, andere fehlen gegen Serbien verletzt.

Hinzu kommt, dass die Schweiz in der Nations League viele strittige Schiedsrichterentscheidungen zu verdauen hat. Mehr anzeigen

Aus, vorbei! Die Nati steigt nach dem 1:1 gegen Serbien ab und spielt in der nächsten Nations-League-Kampagne in der Liga B. Das Spiel am Montag (20.45 Uhr) auf Teneriffa gegen Spanien hat nur noch Testspiel-Charakter.

Es ist 23.38 Uhr, als sich Murat Yakin im Bauch des Letzigrund-Stadions den Medien stellt. Hat man am Ende zu viel Risiko genommen? Yakin erklärt, dass sie die «totale Organisation verloren» verloren hätten beim 1:1. «Wir waren sieben Spieler in der Box, da fehlte ein wenig die Erfahrung.»

Insgesamt sehe er aber das Problem nicht beim Gegentor, sondern bei der Effizienz vor dem gegnerischen Kasten: «Wir hatten sehr viele Aktionen vor dem Tor. Leider waren wir unglücklich im Abschluss. Die Chancenverwertung müssen wir mehr ansprechen als das Gegentor.»

Nun ist Yakin das erste Mal als Trainer abgestiegen. «Ich bin enttäuscht, wie auch die Spieler enttäuscht sind. Das können wir nicht ändern und nicht schönreden. Aber wir waren in jeder Partie, ausser in Serbien, immer gut im Spiel. Nach der EM haben nun mal Veränderungen stattgefunden, Spieler sind zurückgetreten. Irgendwann macht man Erfahrungen, die nicht positiv sind.»

Ausserdem hätte man auch über eine Rote Karte reden können, stellt Yakin klar. Er spricht eine Situation an, als der spätere Torschütze Terzic in der 25. Minute Amdouni mit offener Sohle trifft. «Aber das Hadern mit den Entscheidungen haben wir hinter uns, auch wenn es in der Masse bei dieser Kampagne zu viel war», so Yakin unmissverständlich.

Yakin übt sanfte Kritik an Okafor und adelt Amenda

Der Nati-Coach meint: «Mit der Spielweise hätten wir einen Sieg verdient. Es tut mir weh für die Mannschaft und für die Zuschauer, die uns gepusht haben».

Yakin wird auch noch auf Noah Okafor angesprochen, den er nach der EM öffentlich harsch kritisierte und mit Nicht-Nominationen abstrafte. Gegen Serbien darf der Milan-Stürmer nach klärenden Gesprächen von Anfang an ran, vergibt aber eine Hundertprozentige. «Er wollte es zu gut machen. Es fehlt ihm teils der Rhythmus. Wenn er bei Milan durchschnittlich nur sechs Minuten zum Einsatz kommt, ist das zu wenig», analysiert Yakin und ergänzt: «Im Training hat mir gefallen, was ich von ihm gesehen habe. Er hätte ein Tor erzielen können, das wäre fantastisch gewesen.»

Implizit streicht Yakin dagegen den guten Auftritt von Aurèle Amenda heraus, der sein erstes Spiel für die A-Nationalmannschaft bestritt und bei Frankfurt kaum zum Zug kommt: «Er war ein Lichtblick. Seine Leistung war toll, er hat eigentlich alles richtig gemacht.»

Die Nati kommt im Letzigrund weiter nicht auf Touren

Die Spiele der Nationalmannschaft im Letzigrund 13. Oktober 2007: Schweiz-Österreich 3:1 (Testspiel)

20. November 2007: Schweiz-Nigeria 0:1 (Testspiel)

10. September 2008: Schweiz-Luxemburg 1:2 (WM-Quali)

31. März 2015: Schweiz-USA 1:1 (Testspiel)

29. März 2016: Schweiz-Bosnien-Herzegowina 0:2 (Testspiel)

29. März 2022: Schweiz-Kosovo 1:1 (Testspiel) Mehr anzeigen

Die Stimmen zum Spiel

