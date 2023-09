Kastriot Imeri muss die nächsten Wochen mit einer Aussenbandverletzung pausieren. KEYSTONE

Der Schweizer Internationale Kastriot Imeri fehlt den Young Boys in nächster Zeit.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Berner Young Boys müssen auf Kastriot Imeri verzichten.

Der 23-jährige Genfer fällt wegen einer Aussenbandverletzung im rechten Knie wochenlang aus. Mehr anzeigen

Der 23-jährige Offensivspieler zog sich eine Aussenbandverletzung im rechten Knie zu. Die Verletzung wird konservativ behandelt; eine Operation ist nicht nötig.

Imeri stand bei YB Ende August im Champions-League-Playoff-Rückspiel gegen Maccabi Haifa (3:0) letztmals in der Startaufstellung. Zuletzt gegen Leipzig in der Champions League (1:3) und gegen Xamax Neuchâtel im Schweizer Cup (1:0) wurde er bereits nicht mehr eingesetzt. Im letzten Meisterschaftsspiel in Genf gegen Servette (1:0) spielte Imeri lediglich 13 Minuten lang.

bi, sda