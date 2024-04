Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

AS Monaco AS Monaco Denis Zakaria

Monaco gewinnt auswärts bei Stade Brest 2:0. Den Führungstreffer erzielt Denis Zakaria in der 40. Minute. Er schlenzt die Kugel wunderschön ins weite Ecke. Noch vor der Pause steigt Zakaria härter als erlaubt in einen Zweikampf und sieht dafür Gelb. Monaco zieht dank des Sieges in der Tabelle an Stade Brest vorbei und ist nun Tabellenzweiter.

Brest – Monaco 0:2 21.04.2024

AS Monaco AS Monaco Breel Embolo

Breel Embolo feiert bei Monaco nach langer Verletzungspause sein Comeback. Der 27-Jährige wird in der 85. Minute eingewechselt und muss noch aus nächster Nähe mitansehen, wie zwei Mitspieler mit Rot vom Platz fliegen. Goalie Philipp Köhn sitzt bei den Monegassen auf der Bank.

Toulouse Toulouse Vincent Sierro

In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gleicht Toulouse gegen Marseille nach einer massgeschneiderten Ecke von Vincent Sierro zum 1:1 aus. Der Captain reicht damit ein weiteres Bewerbungsschreiben im Hinblick auf die anstehende EM ein. Die Partie endet 2:2.

Toulouse – Marseille 2:2 Ligue 1, 30. Spieltag, Saison 23/24 21.04.2024

Chicago Fire Chicago Fire Xherdan Shaqiri

Shaqiri wird bei der 0:4-Klatsche von Chicago Fire nach einem Zusammenprall bereits in der 28. Minute ausgewechselt. Wie schwer sich der Nati-Crack verletzt hat, ist aktuell noch nicht bekannt. Bleibt zu hoffen, dass es nicht allzu schlimm ist, denn schon in zwei Monaten gilt es an der Europameisterschaft ernst – und dort braucht es einen Shaqiri in Topform.

Dortmund Dortmund Gregor Kobel

Kobel hält gegen Leverkusen, was es zu halten gibt. Und doch muss er in der 97. Minute den Ball aus dem Tor fischen, weil die Last-Minute-Könige aus Leverkusen einmal mehr zuschlagen und das 1:1 erzielen. Im Aufbauspiel streut der 26-Jährige zu viele Fehler ein. Auch geht er mit einem Dribbling ein unnötiges Risiko ein. Dortmund ist nach 30 Runden nur Tabellenfünfter.

Gregor Kobel geht ins Dribbling. Bild: Imago

Bayer Leverkusen Leverkusen Granit Xhaka

Leverkusen baut den Rekord der Ungeschlagenheit dank des Treffers tief in der Nachspielzeit weiter aus. Xhaka weiss als Ballverteiler zu überzeugen und leitet in der 68. Minute eine Grosschance ein. Im nächsten Spiel muss Leverkusen dann ohne Xhaka spielen, der Schweizer sieht gegen Dortmund die fünfte Gelbe Karte und wird deshalb für ein Spiel gesperrt.

Augsburg Augsburg Ruben Vargas

Vargas schiesst Augsburg in Frankfurt in der 13. Minute mit einem Kracher aus spitzem Winkel in Führung. Kurz nach dem Ausgleich der Frankfurter wird Vargas in der 57. Minute ausgewechselt. Am Ende verliert der FCA 1:3.

Augsburg Augsburg Kevin Mbabu

Mbabu spielt bei Augsburg als Rechtsverteidiger durch. Am Ursprung des Führungstreffers steht die Balleroberung von Mbabu in der gegnerischen Platzhälfte. Beim 1:1 trifft ihn dann allerdings auch eine Teilschuld.

Mainz 05 Mainz 05 Silvan Widmer

Mainz spielt gegen Freiburg 1:1 und holt einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf. Widmer wird in der 86. Minute eingewechselt und kommt damit wie schon in den vier vorangegangenen Spielen nur zu einem Kurzeinsatz. Während es mit Mainz unter Bo Henriksen aufwärts geht, sieht es für Widmer persönlich weniger gut aus.

Mainz 05 Mainz 05 Edimilson Fernandes

Ebenfalls nur noch eine Nebenrolle spielt zuletzt Edimilson Fernandes. Er kommt gegen Freiburg gar nicht zum Einsatz.

ManCity Manchester City Manuel Akanji

Unter der Woche scheitert Manchester City in der Champions League im Viertelfinal an Real Madrid. Akanji wird in der 112. Minute ausgewechselt und steht beim Elfmeterschiessen nicht mehr auf dem Platz. ManCity scheint die Niederlage aber gut verdaut zu haben und macht am Samstag den Finaleinzug im FA Cup klar. Beim 1:0-Sieg gegen Chelsea spielt Akanji durch.

Burnley Burnley Zeki Amdouni

Amdouni spielt bei Burnley nur noch eine Nebenrolle. Beim 4:1-Sieg im Kellerduell gegen Sheffield United wird Amdouni fünf Minuten vor Schluss eingewechselt. In den vier April-Spielen hat der 23-Jährige gerade mal 11 Minuten Einsatzzeit bekommen. Insgesamt hat er in seiner ersten Premier-League-Saison vier Tore erzielt, den letzten am 12. Januar.

Genk KRC Genk Andi Zeqiri

Zeqiri kommt bei Genk meist nur von der Bank, so auch gegen Tabellenführer RSC Anderlecht. An Selbstvertrauen mangelt es beim Schweizer aber nicht, wie es scheint. In der Nachspielzeit krallt er sich beim Stand von 1:1 die Kugel und verwandelt einen Elfmeter zum 2:1-Endstand.

