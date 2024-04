Nati-Trio mit Bologna sensationell auf Kurs in die Champions League Michel Aebischer, Remo Freuler und Dan Ndoye sind mit Bologna sensationell auf Champions-League-Kurs. Gegenüber blue Sport erläutern die Nati-Stars die Gründe für den Höhenflug ihres Teams. 02.04.2024

Nicht nur Inter-Goalie Sommer läufts in Italien nach Wunsch. Auch seine Nati-Kumpels Aebischer, Freuler und Ndoye überzeugen in der Serie A. Das Bologna-Trio ist sensationell auf Champions-League-Kurs.

Michael Wegmann Michael Wegmann

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Mit einem Sieg gegen Stadtrivale Milan kann Yann Sommer am Montag mit Inter vorzeitig Meister werden.

Auch für Remo Freuler, Michel Aebischer und Dan Ndoye steht mit Bologna ein wichtiges Spiel an: Ein Sieg bei der AS Roma und unser Nati-Trio macht einen grossen Schritt Richtung Champions League.

Hier erklären Aebischer, Freuler und Ndoye den sensationellen Höhenflug mit Bologna. Mehr anzeigen

14 Punkte Vorsprung, bei sechs ausstehenden Runden: Dass Yann Sommer mit Inter Mailand in dieser Saison den Scudetto gewinnt, daran zweifelt längst keiner mehr. Und weil die Nerazzurri ausgerechnet gegen den noch einzig verbliebenen möglichen Spielverderber um den Titel spielen, wird es bereits der erste Matchball.

AC Milan - FC Internazionale Milano Mo 22.04. 20:35 - 22:45 ∙ blue Sport Live ∙ AC Milan - FC Internazionale Milano Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event-Start in: 8h 48min 17sek

Ein Sieg im Derby am Montag gegen die AC Milan und Sommer krallt sich den Meisterpokal in Italien. Ein Jahr nach dem Bundesligatitel mit Bayern München. Was für eine Traumsaison! Von den bisherigen 32 Partien in der Serie A haben Sommer & Co. erst eines verloren, am 27. September beim 1:2 gegen Sassuolo.

«Wir haben einen guten Mix aus Erfahrung und Jugend»

Doch Sommer ist in Italien längst nicht der einzige Schweizer, der eine Erfolgswelle reitet. Seine Nati-Kollegen Michel Aebischer (27), Remo Freuler (32) und Dan Ndoye (23) sind mit Bologna auf Champions-League-Kurs. Bologna wird in Fussball-Italien als Sensationsteam gefeiert.

Aebischer verriet während des Nati-Zusammenzugs kürzlich die Gründe für die fleissige Punkte-Ausbeute: «Das Team wurde auf diese Saison hin ziemlich verjüngt. Wir haben nun einen guten Mix aus erfahrenen und jungen, hungrigen Spielern, zudem haben wir mit Thiago Motta einen super Trainer. Entscheidend ist in meinen Augen unser toller Teamgeist, wir Spieler unternehmen auch viel abseits des Platzes zusammen.»

Thiago Motta überzeugt in Bologna sda

Ndoye sagt: «Die Philosophie des Trainers passt zu uns, er schafft es, uns seine Ideen gut zu vermitteln. Ich fühle mich sehr wohl im Team. Michel, Remo und ich versuchen unser Bestes zu geben, damit das Team funktioniert.»

«Konkurrenz gehört zum Fussball, egal wo du spielst»

Unser Nati-Trio trifft sich in Bologna ab und zu auch in der Freizeit, geht zusammen Kaffeetrinken. Auf dem Platz auch Konkurrenten, daneben gute Kumpels. Wie funktioniert das? Freuler: «Unser Verhältnis ist sehr gut, wir haben null Probleme. Das gehört im Allgemeinen zum Fussballbusiness. Egal, wo du spielst, überall hast du Konkurrenz. Hier in Bologna sind wir nun einfach drei Schweizer.» Dem kann Aebischer nur zustimmen. «Schiesst Remo ein Tor und ich bin auf der Bank, bin ich genauso glücklich, wie wenn ich ein Tor schiessen würde ...»

Spass muss sein: das Bologna-Trio Dan Ndoye, Michel Aebischer und Remo Freuler im letzten Nati-Zusammenzug. Keystone

Im Wissen, dass jedes Tor unser Nati-Trio und Bologna der Champions League näher bringt. Einen kleinen Dämpfer haben Freuler, Aebischer, Ndoye & Co. am letzten Wochenende gekriegt: Ihr Captain Lewis Ferguson hat sich beim 0:0 gegen Monza einen Kreuzbandriss zugezogen und wird dieses Jahr nicht mehr auf dem Platz stehen. Jetzt trägt wohl Aebischer die Binde.

Am Montagabend ist Bologna zu Gast bei der AS Roma – und könnte mit einem Auswärtssieg einen weiteren grossen Schritt Richtung Königsklasse machen. blue Sport überträgt die Partie live, Anpfiff ist um 18.30 Uhr.