Jude Bellingham (rechts) muss eine längere Pause einlegen. Bild: Keystone

Der Champions-League-Sieger Real Madrid muss mehrere Wochen auf den englischen Internationalen Jude Bellingham verzichten.

SDA

Wie der Klub mitteilte, zog sich der offensive Mittelfeldspieler eine Fussverletzung zu.

Der 21-jährige Bellingham trug in seiner ersten Saison bei den Königlichen mit 19 Toren und sechs Assists in 28 Meisterschaftspartien massgeblich zum Titelgewinn bei. In der Champions League gelangen ihm vier Tore und fünf Assists.

SDA