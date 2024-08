Endrick, Cubarsi, Güler und Co. – das sind die LaLiga-Shootingstars Die Fussball-Fans dürfen sich auf eine spektakuläre LaLiga-Saison freuen. Mittendrin statt nur dabei: Hochtalentierte Youngsters wie Arda Güler oder Fermin Lopez. 14.08.2024

Am Donnerstag beginnt die neue Saison in der spanischen La Liga. Titelfavoriten sind einmal mehr der FC Barcelona und Real Madrid – bei beiden Teams stehen die jungen Spieler im Fokus.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der internationale Topfussball ist zurück. Am Donnerstag beginnt die neue Saison in der spanischen La Liga. blue Sport zeigt alle Spiele live

Der Kampf um den Titel führt einmal mehr über Real Madrid und den FC Barcelona.

Bei beiden Mannschaften sind die Schlüsselspieler noch sehr jung. Die neue Clásico-Rivalität nach der Ära um Cristiano Ronaldo und Lionel Messi hat längst begonnen. Mehr anzeigen

Am Donnerstag geht es wieder los mit Spitzenfussball in einer europäischen Top-Liga. Die spanische La Liga startet mit der Partie Athletic Bilbao gegen Getafe (18 Uhr auf blue Sport). Um 21.30 geht es dann für Ricardo Rodriguez los. Der Neuzugang von Betis Sevilla trifft bei seinem Debüt gleich auf das Überraschungsteam der letzten Saison, den FC Girona.

Die grossen Favoriten auf den Titel heissen aber einmal mehr FC Barcelona und Real Madrid. Die beiden Mannschaften haben grosse Umbrüche hinter sich und die Superstars sind teilweise blutjung. Die nächste Generation, welche die zukünftigen Clásicos prägen dürfte, steht längst bereit. Wir haben je acht Schlüsselspieler von Real Madrid und Barcelona ausgewählt, welche den Kampf um die spanische Fussballkrone über Jahre hinweg prägen könnten.

Real Madrid

Endrick 🇧🇷

Alter: 18

Marktwert: 60 Mio. Euro

Bereits im Dezember 2022 unterschrieb der Brasilianer bei Real Madrid. Damals war Endrick gerade mal 16 Jahre alt, dennoch war Real bereit, 47,5 Millionen Euro für das Supertalent zu bezahlen. Endrick spielte noch bis zu dieser Saison in Brasilien bei Palmeiras, nun folgte der definitive Wechsel nach Madrid. Obwohl Endrick soeben erst 18 Jahre alt wurde, hat der Mittelstürmer bereits zehn Länderspiele für Brasilien absolviert.

Die Erwartungen an Endrick sind riesig. IMAGO/ZUMA Press Wire

Arda Güler 🇹🇷

Alter: 19

Marktwert: 45 Mio. Euro

Letzten Sommer wechselte das türkische Megatalent von Fenerbahce zu Real Madrid. Wegen einer Muskelverletzung verpasste Güler die gesamte Hinrunde, nach der Winterpause gab er aber eine eindrückliche Visitenkarte ab. Obwohl er in der Liga nur 373 Minuten eingesetzt wurde, kam er dabei auf 6 Tore, was umgerechnet einem Tor alle 62 Minuten entspricht. An der Europameisterschaft war er für die Türkei Stammspieler und sorgte mit seinem Traumtor gegen Georgien für Aufsehen.

Arda Güler konnte bei Real Madrid schon überzeugen. IMAGO/Icon Sportswire

Jude Bellingham 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Alter: 21

Marktwert: 180 Mio. Euro

Einen Jude Bellingham braucht man eigentlich nicht mehr vorzustellen. Mit seinen 21 Jahren hat er bereits über 200 Profispiele auf Vereinsebene absolviert, dazu bereits 36 Länderspiele für England. Er etablierte sich bereits in seiner ersten Saison bei Real Madrid als Führungsspieler und lieferte in 42 Spielen 36 Torbeteiligungen.

Hat sich mit 21 Jahren längst als Führungsspieler etabliert: Jude Bellingham. IMAGO/Visionhaus

Eduardo Camavinga 🇫🇷

Alter: 21

Marktwert: 100 Mio. Euro

Der zentrale Mittelfeldspieler hat sich bei Real Madrid prächtig entwickelt. Wie Bellingham ist auch er erst 21 Jahre alt, hat sogar schon 246 Klub-Pflichtspiele auf Profi-Ebene absolviert. Nach dem Rücktritt von Toni Kroos dürfte er bei Real zu noch mehr Spielzeit kommen als in der abgelaufenen Saison.

Eduardo Camavinga könnte bei Real Madrid eine wichtige Rolle einnehmen. IMAGO/Sportsphoto

Rodrygo 🇧🇷

Alter: 23

Marktwert: 100 Mio. Euro

Der Brasilianer spielt schon seit 2019 bei Real Madrid und hat sich als Rechtsaussen etabliert. Auch er ist er 23 Jahre alt und hat das beste Fussballalter noch vor sich.

Rodrygo spielt schon seine fünfte Saison bei Real Madrid. IMAGO/Sipa USA

Vinicius Junior 🇧🇷

Alter: 24

Marktwert: 180 Mio. Euro

Der dritte Offensiv-Brasilianer im Bunde. Vinicius Junior gilt als Kandidat für den Ballon d'Or. Er hat bei Real Madrid noch einen Vertrag bis 2027 und lehnte soeben erst eine Milliarden-Offerte aus Saudi-Arabien ab. Er dürfte die Zukunft von Real Madrid noch länger mitprägen.

Vinicius Junior ist einer der besten Spieler der Welt. IMAGO/Sipa USA

Aurélien Tchouaméni 🇫🇷

Alter: 24

Marktwert: 100 Mio. Euro

Im defensiven Mittelfeld kommt der Franzose regelmässig zum Einsatz. Er dürfte wie Landsmann Camavinga in Zukunft gesetzt sein, zumal Kroos zurückgetreten und Luka Modrić auch bereits 38-jährig ist.

Aurélien Tchouaméni hat die Champions League bereits gewonnen. IMAGO/Sebastian Frej

Kylian Mbappé 🇫🇷

Alter: 25

Marktwert: 180 Mio. Euro

Der Königstransfer der Königlichen. Der Superstar hat fast alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt – nur die Champions League fehlt ihm noch. Da ist er in Madrid an der richtigen Adresse. Er ist mit seinen 25 Jahren schon einer der erfahrenen Spieler im Potpourri der jungen Superstars.

Der neue Superstar: Kylian Mbappé. IMAGO/ZUMA Press Wire

FC Barcelona

Kaderwert: 950 Millionen Euro

Die nächste Generation beim FC Barcelona ist nochmals deutlich jünger, als diejenige von Real Madrid. Gleich acht Spieler, die noch nicht älter als 21 sind, hat der FC Barcelona bereits fest ins Team integriert.

Lamine Yamal 🇪🇸

Alter: 17

Marktwert: 120 Mio. Euro

In der vergangenen Saison gelang Lamine Yamal der Durchbruch, an der EM im Sommer wurde er zum Superstar: Erst wurde er zum jüngsten Spieler einer EM, später zum jüngsten Torschützen und schliesslich zum Europameister. Bei Barcelona geht der Rechtsaussen als Stammspieler in die neue Saison.

An der EM war Barça-Juwel Lamine Yamal überragend. IMAGO/Pressinphoto

Pau Cubarsi 🇪🇸

Alter: 17

Marktwert: 30 Mio. Euro

Nach der Winterpause kam Innenverteidiger Cubarsi im Januar 2024, einen Tag vor seinem 17. Geburtstag, zu seinem ersten La-Liga-Einsatz für Barcelona. Und der Innenverteidiger machte seine Sache so gut, dass er bis zum Ende der Saison jedes einzelne Spiel bestritt. Mit Spanien wurde er im Sommer zwar nicht Europameister, dafür Olympiasieger.

Pau Cubarsi hat sich einen Stammplatz in der Innenverteidigung ergattert. IMAGO/PanoramiC

Vitor Roque 🇧🇷

Alter: 19

Marktwert: 30 Mio. Euro

Im Januar 2024 stiess Vitor Roque von Athletico Paranaense zum FC Barcelona. Die Katalanen bezahlten satte 40 Millionen Euro für den Mittelstürmer. In der Rückrunde kam Roque dann bloss zu Joker-Einsätzen und erzielte dabei zwei Tore. Er wird hinter Robert Lewandowski wohl weiter nur zu vereinzelten Einsätzen kommen.

Ist sich an den Überzieher gewohnt: Vitor Roque. IMAGO/ZUMA Press Wire

Gavi 🇪🇸

Alter: 20

Marktwert: 90 Mio. Euro

Die letzte Saison war für Gavi eine verlorene. Im November 2023 zog sich der Mittelfeldspieler einen Kreuzbandriss zu. Gavi verpasste damit auch die Europameisterschaft im Sommer. Er soll im September zurückkehren. Die Frage ist, wie sich der Spanier von der schweren Verletzung erholt hat.

Gavi kehrt bei Barcelona bald auf den Platz zurück. IMAGO/NurPhoto

Alejandro Balde 🇪🇸

Alter: 20

Marktwert: 40 Mio. Euro

Das Barça-Eigengewächs hatte einen Stammplatz, fiel ab Januar wegen eines Sehnenrisses für den Rest der Saison aus. Nun ist Balde fit und dürfte wieder als Stamm-Linksverteidiger auflaufen.

Balde wurde in den Testspielen von Barça bereits wieder eingesetzt. IMAGO/PanoramiC

Fermín López 🇪🇸

Alter: 21

Marktwert: 30 Mio. Euro

Bei Barcelona pendelte Lopez in der letzten Saison zwischen Ersatzbank und Stammelf. Danach erlebte der Mittelfeldspieler einen Traumsommer. Mit Spanien wurde er – auch wenn kaum eingesetzt – Europameister. Wenig später führte er Spanien zum Olympiasieg. Lopez war dabei der herausragende Spieler, erzielte in sechs Spielen sechs Tore und gab zwei Vorlagen. Darunter je zwei Tore im Viertelfinale und Finale.

Fermín López erlebte den perfekten Sommer. IMAGO/NurPhoto

Pedri 🇪🇸

Alter: 21

Marktwert: 80 Mio. Euro

Oberschenkelprobleme machten Pedri in der vergangenen Saison immer wieder zu schaffen. An der Europameisterschaft war dann Pedri erneut im Pech. Im Viertelfinale gegen Deutschland zog er sich bereits in der Startphase eine Innenbanddehnung im Knie zu. Auf die neue Saison hin soll der 21-jährige Mittelfeldspieler aber wieder fit sein.

Wenn er fit ist, ist Pedri bei Barcelona gesetzt. IMAGO/Pressinphoto

Ansu Fati 🇪🇸

Alter: 21

Marktwert: 25 Mio. Euro

Er hätte das neue Gesicht beim FC Barcelona werden sollen. Der Start von Ansu Fati bei Barça war schliesslich furios. Mit 16 debütierte er in der La Liga, in seinem zweiten Spiel traf er bereits und mit 17 Jahren und einem Monat wurde er zum bis heute jüngsten Torschützen der Champions League. Dass Fati heute nicht zu einem der besten Flügelspieler der Welt gehört, hat einen einfachen Grund: Verletzungen. Mit einem Meniskusriss verpasste er von 2020 bis 2021 fast ein Jahr und auch danach wurde er immer wieder durch Verletzungen zurückgeworfen. Letzte Saison war Fati an Brighton ausgeliehen. Ob Barça in der neuen Spielzeit mit ihm plant, ist fraglich. Derzeit laboriert Fati an einer Fussverletzung.

Ansu Fati wurde immer wieder durch Verletzungen zurückgeworfen. IMAGO/Pressinphoto

