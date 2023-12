PSG – Metz 3:1 Ligue 1, 17. Runde, Saison 23/24 20.12.2023

PSG erfüllt im Parc des Princes die Pflicht und bezwingt Metz mit 3:1. Mann des Spiels: Kylian Mbappé.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der 17. Runder der Ligue 1 siegt PSG gegen Metz mit 3:1.

Dass der französische Meister an der Tabellenspitze überwintert, war schon vor der Partie klar. Mehr anzeigen

Paris Saint-Germain braucht gegen Aussenseiter Metz Anlaufzeit, bis die Angriffsmaschinerie ins Rollen kommt. Zur Halbzeitpause steht es in der Hauptstadt 0:0.

Nach dem Seitenwechsel schiesst Vitinha den französischen Meister in Front, Kylian Mbappé legt nach einer Spielstunde nach. Wenige Minuten vor Anbruch der Schluss-Viertelstunde bejubeln die Gäste den Anschlusstreffer, ehe Kylian Mbappé in der 83. Minute einen Doppelpack schnürt und den Deckel drauf macht.

Mvogo mit Lorient weiter im Tief

Yvon Mvogo kassiert mit Lorient die dritte Niederlage in Folge und ist mit seinem Klub Vorletzter der Ligue 1. Der Schweizer Nati-Keeper verliert das bretonische Duell mit Brest 0:4. Für das in dieser Saison erstaunlich starke Brest trifft der 20-jährige Malier Kamory Doumbia schon in der ersten Halbzeit viermal.

In der Tabelle liegt Brest im 4. Rang. Nur Paris Saint-Germain, Nizza (2:0 gegen Lens) und Monaco (2:1 in Toulouse) liegen vor dem Klub aus der Hafenstadt am Atlantik.