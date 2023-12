PSG – Metz 3:1 Ligue 1, 17. Runde, Saison 23/24 20.12.2023

Bei der Familie Mbappé durfte schon am 20. Dezember ausgiebig gefeiert werden. PSG-Superstar Kylian Mbappé schoss an seinem 25. Geburtstag zwei Tore – und sein erst 16-jähriger Bruder Ethan gab sein Debüt als Profi.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der 17. Runder der Ligue 1 siegt PSG gegen Metz mit 3:1.

25. Geburtstag, zwei Tore im letzten Spiel vor der Winterpause – die Partie gegen Metz ist für Kylian Mbappé aber aus einem ganz anderen Grund etwas wirklich Besonderes – das Debüt von Bruder Ethan. Mehr anzeigen

Kylian Mbappé hat Paris Saint-Germain an seinem 25. Geburtstag mit zwei Toren zu einem weiteren Sieg geführt. Damit steht der Weltmeister von 2018 nun bei Liga-18 Toren – mehr als jeder andere Spieler in der Ligue 1.

Zudem hat er erstmals mit seinem Bruder gemeinsam für den französischen Spitzenclub gespielt. Der 16 Jahre alte Ethan Mbappé kam beim 3:1 gegen den FC Metz am Mittwochabend in den Schlussminuten für Manuel Ugarte rein und gab sein Profi-Debüt. Laut «Fotmob» kam der Jungspund dabei auf neun Ballberührungen und neun Pässe.

«Ich bin sehr glücklich. Es ist grossartig für Ethan, aber noch mehr für mich als grossen Bruder», sagte Kylian Mbappé nach der Partie. «Ich dachte, es wird ein spezieller Tag für mich, und an dieses Spiel werde ich mich lange erinnern. Dass Ethan von der Bank gekommen ist, war das Wichtigste an diesem Abend, auch wenn zu gewinnen und Tore zu erzielen immer etwas Besonderes ist.»

Presnel Kimpembe, le grand frère, qui interroge Ethan Mbappé sur ses premières minutes en pro avec le PSG. C’est top ça 😉😉 pic.twitter.com/jBWv7lmtRz — ParisTeam (@Paristeamfr) December 21, 2023

Kylian gewinnt erstes Duell

Aus dem Nichts kommt das Debüt von Ethan nicht. So durfte der frühreife Teenager schon während der Saisonvorbereitung mit der ersten Mannschaft trainieren und erhielt dort auch schon Einsatzzeit. Eigentlich ist er aber in der U19 beheimatet. Selbst dort ist Ethan der jüngste Spieler.

Mit dem Debüt auf Profi-Ebene hat der junge Mann mit den Dreadlocks seinen älteren Bruder das erste interne Familien-Duell knapp verloren. Kylian gab seinen Einstand im Monaco-Trikot im Alter von 16 Jahren und 347 Tagen – Ethan war nun genau acht Tage älter (16 Jahre 355 Tage).

Die Mbappés gibts bei PSG im Doppelpack. IMAGO/Sipa USA

Auch Ethan begann seine Karriere beim Pariser Vorortsklub AS Bondy und wird wie Kylian von Mutter Fayza Lamari betreut. Doch er läuft nicht etwa als Stürmer auf, sondern ist im Mittelfeldzentrum zuhause. Ausserdem ist er Linksfüsser und kommt gemäss Experten mehr über die Spieleröffnung als über die Schnelligkeit. Vom Typ her sei Ethan ein ruhiger Junge, der im Training hart arbeitet, wie es in einem Porträt von «Spox» heisst.

Wie Kylian steht er bei Nike unter Vertrag, auch das FIFA-Zocken haben die Brüder gemeinsam. Auf der Konsole schlug Ethan einst den acht Jahre älteren Kylian. Später verriet Kylian, dass seine Jubel-Pose – die verschränkten Arme mit den unter die Achseln gesteckten Händen – auf eine FIFA-Niederlage zurückgeht.

Andere Ausgangslage – naht Trennung?

Kylian selbst hofft, dass der Hype um seinen jüngeren Bruder nicht zu gross wird, schliesslich sei der Familienname auch eine Bürde: «Er wird Druck aufgrund seines Namens haben, das hatte ich nicht.»

Kylian hofft, der 1,76 Meter grosse Ethan kann seine eigene (Fussball-)Geschichte schreiben: «Ich wünsche ihm nur das Beste, aber er muss nicht in meine Fussstapfen treten.» Während Kylian mit einem Abschied im Sommer in Richtung Madrid liebäugelt, will sich Ethan erstmals in Paris durchsetzen, wo sein Vertrag bis 2024 läuft. Gut möglich, dass der Nobelklub bald die Verlängerung mit Ethan bekannt gibt. Wenn man schon Kylian verlieren sollte, wird dann wenigstens ein Mbappé im PSG-Trikot auflaufen können.

Vor der Einwechslung seines Bruders hatte der Superstar zum Abschluss der Hinrunde doppelt getroffen (60./83. Minute). Vitinha (49.) hatte PSG zuvor in Führung gebracht. Matthieu Udol (72.) gelang nur der zwischenzeitliche Anschlusstreffer für die Gäste. In der kurzen Winterpause führt PSG damit die Tabelle der Ligue 1 mit fünf Punkten vor OGC Nizza an.

