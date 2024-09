Monacos Denis Zakaria erlebt in der Ligue 1 einen wilden Nachmittag imago

Der in Monaco zum Captain ernannte Denis Zakaria erlebt im Heimspiel gegen Lens ein Auf und Ab. Erst bringt der Schweizer Nationalspieler sein Team in Führung, dann verschuldet er den Penalty zum 1:1.

Das Spiel der beiden mit zwei Siegen in die Meisterschaft gestarteten Mannschaften hatte eine turbulente Schlussphase. Zunächst schienen die Gäste in Führung gegangen zu sein, doch der Treffer wurde nach Videobeweis wegen eines vorangegangenen Fouls aberkannt. Nur zwei Minuten später wurde auf der Gegenseite gejubelt. Nach einem Eckball stand Zakaria im Strafraum goldrichtig und erzielte in der 84. Minute den vermeintlichen Siegtreffer.

Doch in der Nachspielzeit griff der VAR erneut ein: Zakaria hatte den Ball im Strafraum regelwidrig berührt, obwohl er den Arm schon wegziehen wollte. Beim anschliessenden Penalty war der Schweizer Torhüter Philipp Köhn chancenlos, so dass die Punkte in diesem Spitzenspiel geteilt wurden.

