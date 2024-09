Lando Norris steht zum sechsten Mal vor einem Grand Prix auf dem besten Startplatz. Bild: Keystone

Lando Norris wird seiner Favoritenrolle im Qualifying für den Grand Prix Singapur gerecht. Der Brite im McLaren sichert sich vor Weltmeister Max Verstappen im Red Bull die Pole-Position.

Spätestens nach seiner deutlichen Bestzeit im dritten Training, mit der er die Konkurrenz um fast eine halbe Sekunde und (deutlich) mehr hinter sich gelassen hatte, galt Norris als erster Anwärter auf den besten Startplatz.

Im Qualifying liess der Engländer dann die Bestätigung folgen. Er distanzierte Verstappen auf der entscheidenden Runde um zwei Zehntel und wird damit zum sechsten Mal insgesamt, zum fünften Mal in der laufenden Saison, vor einem Grand Prix die beste Ausgangslage haben. In der zweiten Reihe werden Norris' Landsleute Lewis Hamilton und George Russell in den Mercedes Aufstellung nehmen.

Perez und Leclerc enttäuschen

Für die letzten zwei Grand-Prix-Sieger auf dem Marina Bay Street Circuit endete die Zeitenjagd vorzeitig. Verstappens Teamkollege Sergio Perez, der Gewinner vor zwei Jahren, war im finalen Teil mit den besten zehn überraschend nicht mehr dabei. Dem Mexikaner blieb Startplatz 13. Carlos Sainz, vor zwölf Monaten Erster im Stadtstaat, fand sich mit dem Ferrari nach einem Unfall in der Streckenbegrenzung wieder. Der Spanier wird aus Position 10 losfahren. Die Qualifikation musste zwecks Bergung des beschädigten Autos für rund eine Viertelstunde unterbrochen werden.

Nur unwesentlich besser sind die Erfolgsaussichten für Charles Leclerc im anderen roten Auto. Dem Monegassen wurde die persönlich beste Rundenzeit wegen unerlaubten Verlassens der vorgegebenen Zone auf der Strecke annulliert. Leclerc muss sich deshalb mit Startposition 9 bescheiden.

Für die Fahrer des Teams Sauber ist die Liste mit den enttäuschenden Auftritten um einen weiteren Eintrag reicher. Der Finne Valtteri Bottas und der Chinese Zhou Guanyu werden in den Autos des Zürcher Rennstalls am Sonntag in der letzten Startreihe stehen.

