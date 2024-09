Max Verstappen wird für ein Schimpfwort bestraft. Bild: dpa

Max Verstappen vergreift sich in seiner Wortwahl. Das bringt dem Formel-1-Weltmeister eine Strafe ein. Er muss nun gemeinnützige Arbeit verrichten.

dpa/lbe dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei Max Verstappen und Red Bull läuft es derzeit nicht wie gewünscht. Seit sieben Rennen wartet der Niederländer auf einen Sieg und hat mit seinem Auto einige Probleme.

An einer Pressekonferenz flucht Verstappen, als er zu seinem Wagen befragt wird – und wird für seine Wortwahl von den Rennkommissaren bestraft. Mehr anzeigen

Die Wortwahl von Max Verstappen hat dem Formel-1-Weltmeister eine Strafe eingebrockt. Der Red-Bull-Pilot fluchte in der offiziellen Pressekonferenz zum Grand Prix von Singapur. Verstappen wurde anschliessend von den Rennkommissaren vorgeladen. Das anschliessende Urteil: Er muss gemeinnützige Arbeit verrichten. Bei welchem Projekt und in welchem Umfang er die Stunden «verbüssen» muss, teilte die Medienabteilung der FIA nicht mit.

Verstappen wurde auf der Pressekonferenz am Donnerstag zu seinem Wagen befragt, mit dem er zuvor in Baku nach vielen Problemen nur Fünfter geworden war. «Sobald ich in die Qualifikation ging, wusste ich, dass das Auto im Arsch war», erwiderte der 26-Jährige.

FIA: "No more swearing"



Max Verstappen🗣"I knew my car was fucked" 🥶 pic.twitter.com/oeVRe7ki5p — Marc🏎 (@433_marc) September 19, 2024

Vorbilder sollen in der Öffentlichkeit achtsam sein

Die Stewards wiesen nun darauf hin, dass die öffentlich gebrauchte Sprache «allgemein anerkannten Standards für alle Zielgruppen und Sendungen» entsprechen müsse. Bei der Vorladung entschuldigte sich Verstappen für sein Verhalten. Er erklärte aber zugleich, dass das von ihm verwendete Wort in der Sprache gewöhnlich sei, «wie er sie gelernt hat, da Englisch nicht seine Muttersprache ist».

Die Rennkommissare erkannten das zwar an. Sie wiesen aber darauf hin, dass Vorbilder lernen müssten, «achtsam zu sein, wenn sie in öffentlichen Foren sprechen, insbesondere wenn sie nicht unter besonderem Druck stehen».

In den Tagen vorher hatte sich der Präsident des Motorsport-Weltverbandes Fia, Mohammed Ben Sulayem, in einem Interview zu Wort gemeldet und das Management der Rennserie dazu aufgefordert, die Menge an Schimpfworten in der TV-Übertragung der Rennen zu reduzieren.

Videos aus dem Ressort

Xhaka: «Genau so muss man in der Champions League auftreten» Leverkusen gewinnt zum Champions-League-Auftakt auswärts gegen Feyenoord Rotterdam mit 4:0. Granit Xhaka gibt sich nach der Partie höchst zufrieden. 19.09.2024

Die Paraden-Show von Yann Sommer gegen ManCity 19.09.2024

dpa/lbe