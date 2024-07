Audrey Gogniat gewinnt die erste Schweizer Medaille in Paris

Die Jurassierin Audrey Gogniat zeigte einen hervorragenden Final-Wettkampf und sicherte sich die Bronzemedaille. Keystone

Wie in Rio und in Tokio sorgt auch in Paris eine Schützin für die erste Schweizer Medaille. Audrey Gogniat gewinnt mit dem Luftgewehr über 10 m Bronze.

sda / mar SDA

Zum dritten Mal in Folge sind es die Schützinnen, die für die Schweiz bei Olympischen Spielen die erste Medaille gewinnen. 2016 in Rio war es Heidi Diethelm-Gerber, 2021 in Tokio Nina Christen und nun Audrey Gogniat, die die erste Medaille für die Schweiz in Paris holt.

Nur einmal kurz die Nerven gezeigt

Mit ihrem 3. Platz in der Qualifikation am Vortag hatte Gogniat bereits ihr Können bewiesen. Auch in der Entscheidung am Montag zeigte die 21-jährige Jurassierin (fast) keine Nerven und war von Anfang an auf Medaillenkurs.

Erst mit dem 79. Schuss (die 60 Schüsse aus der Qualifikation mitgezählt) verfehlte Gogniat zum ersten Mal eine Punktzahl über 10. Da die US-Amerikanerin Sagen Maddalena gleichzeitig 10,4 schoss, kam sie bis auf 0,5 Punkte an die drittplatzierte Gogniat heran.

Doch die Schweizerin konterte mit einer 10,7 (bei maximal 10,9 möglichen Punkten pro Schuss) und sicherte sich endgültig Edelmetall, da Maddalena anschließend ausschied. Am Ende erreichte Gogniat dank ihrer beeindruckenden Konstanz ein Gesamtergebnis von 230,3 Punkten.

Audrey Gogniat gewinnt sensationell die Bronzemedaille im 10m Luftgewehr-Schiessen und sichert der Schweizer Delegation die erste Medaille an den Olympischen Spielen 2024 in Paris - herzliche Gratulation zu dieser fantastischen Leistung! 🤩🥉 pic.twitter.com/dVH6W69Hbi — Swiss Olympic Team (@swissteam) July 29, 2024

sda / mar