Schreck vor Olympia-Eröffnung: Brandanschläge auf Bahn

Paris, 26.07.2024 BRANDANSCHLÄGE VOR OLYMPIA Wenige Stunden vor der Eröffnungsfeier in Paris wurden mehrere Brandschläge auf das Schnellzugnetz verübt Medienberichten zufolge wurden unter anderem Signalanlagen angezündet und Kabel durchtrennt Hochrangige Politiker wie der französische Premierminister Gabriel Attal sprechen von Sabotageakten 800.000 Menschen müssen Zugausfälle in Kauf nehmen, darunter viele Sportler OLYMPISCHES KOMMITEE GIBT ENTWARNUNG Präsident Thomas Bach blickt trotz der Anschläge unbesorgt auf die Eröffnungsfeier am Freitagabend

27.07.2024