Stefan Küng (rechts) und Stefan Bissegger machen sich fürs Zeitfahren vom Samstagnachmittag warm. Keystone

Zeitfahren mit Stefan Küng und Stefan Bissegger, Schwimmen mit Antonio Djakovic und Fechten mit Pauline Brunner: Für einige Schweizer gilt es am Samstag an den Sommerspielen in Paris bereits ernst.

sda/lih SDA

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Am Tag nach der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele gilt es für einige Schweizer Athlet*innen bereits ernst.

Stefan Küng und Stefan Bissegger nehmen im Zeitfahren eine Olympische Medaille ins Visier. Über 400 Meter Crawl will Antonio Djakovic trotz seiner Aussenseiterrolle zu Edelmetall schwimmen. Auch beim Fechten wird heute die erste Medaille vergeben. Für die Schweiz steht Pauline Brunner im Einsatz.

Die beiden Zeitfahren der Radrennfahrer sowie die 400 Meter Crawl der Schwimmer mit Antonio Djakovic und das Degenfechten der Frauen sind 4 von insgesamt 14 Entscheidungen des Tages. Mehr anzeigen

Rad Strasse: Stefan Küng und Stefan Bissegger treten am Tag nach der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2024 in Paris zum Zeitfahren an. Die beiden Thurgauer haben sich eine Medaille vorgenommen, als grösste Favoriten gelten jedoch der Brite Joshua Tarling, der Italiener Filippo Ganna und der Belgier Remco Evenepoel. Das Zeitfahren der Männer beginnt um 16.32 Uhr, jenes der Frauen mit der Schweizerin Elena Hartmann um 14.30 Uhr.

Schwimmen: Antonio Djakovic eröffnet am Samstagmittag die Konkurrenzen im Schwimmen mit dem Vorlauf über 400 Meter Crawl. Der Final fände bereits am Samstagabend statt. Der Zürcher Djakovic holte an den letzten zwei Europameisterschaften in Rom und Belgrad jeweils zwei Medaillen. Zuletzt in Belgrad holte er über 400 Meter Crawl die Bronzemedaille. In Paris zählt er indes im Rennen um Medaillen nur zu den Aussenseitern.

Fechten: Auch für Pauline Brunner, die vor einer Woche als erste Schweizerin ins olympische Dorf eingezogen ist, gilt es am Samstag bereits ernst. Die 29-jährige Degen-Fechterin startet um 11.15 Uhr gegen die Amerikanerin Hadley Husisian in den Olympia-Wettkampf. Übersteht Brunner ihren Sechzehntelfinal und meistert sie am Nachmittag auch die nächsten Runden, geht es am Abend um eine Medaille. Die Halbfinals beginnen um 19.00 Uhr, der Final findet um 21.30 Uhr statt.

Die beiden Zeitfahren der Radrennfahrer sowie die 400 Meter Crawl der Schwimmer mit Antonio Djakovic und das Degenfechten der Frauen sind 4 von insgesamt 14 Entscheidungen des Tages.

Tennis: Für Stan Wawrinka, den Olympiasieger im Doppel mit Roger Federer von 2008, beginnt das olympische Tennisturnier am späten Nachmittag mit der Partie gegen den Russen Pavel Kotow. Als viertes Einzel zum Abschluss eines langen Tages, für den Regenschauer angekündigt sind, könnte die Partie am Samstag auch dem Wetter zum Opfer fallen. Wawrinka und Kotow standen sich schon im Frühling in Roland-Garros gegenüber, damals gewann der Russe in der 1. Runde in vier Sätzen.

Annette Fetscherin vor Olympischen Spielen: «Schmerzen sind weg – aber das beunruhigt mich noch» Sportmoderatorin Annette Fetscherin berichtet für SRF über die Olympischen Spiele in Paris. Sie ist nach einem Reitunfall lädiert – trotz der Challenge freut sie sich auf das Sport-Highlight 2024: «Es ist ein spezielles Kribbeln!», sagt sie zu blue N 25.07.2024

sda/lih