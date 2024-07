Gibt es heute die erste Medaille? – Diese Schweizer stehen im Einsatz

Veredelt die Mountainbikerin Alessandra Keller ihre erste Olympia-Teilnahme mit einer Medaille? Der Sonntag wird es zeigen. Keystone

Alessandra Keller auf Medaillenjagd, Alena Marx im Halbfinal, Nina Christens Einstand und Stan Wawrinkas zweiter Anlauf: Diese Schweizer stehen am Sonntag bei den Olympischen Spielen im Einsatz.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Zwei Tage nach der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele greift Alessandra Keller um 14.10 Uhr im Mountainbike nach einer Olympischen Medaille.

Im Tennis trifft Wawrinka im Erstrunden-Spiel auf den Weltranglisten sechsten Pawel Kotow.

Im Schwimmen will unter anderem Antonio Djakovic über 400 Meter Freistil in den Final einrücken. Mehr anzeigen

Zwei Tage nach Eröffnungsfeier liegt die erste Schweizer Medaille an den Sommerspielen in Paris in der Luft. Alessandra Keller gehört im Olympiarennen der Mountainbikerinnen zu den Anwärterinnen auf eine Top-3-Klassierung. Die 28-jährige Nidwaldnerin führt den Gesamtweltcup nach sechs der neun Stationen an und klassierte sich im olympischen Cross-Country dreimal auf dem Podest. Zweite Schweizerin am Start ist nach dem Forfait von Jolanda Neff die 27-jährige Zürcherin Sina Frei, Zweite vor drei Jahren beim Schweizer Dreifachsieg in Tokio. Der Start erfolgt um 14.10 Uhr.

Ab 9.15 Uhr: Schiessen

Frauen, 10 m Luftgewehr, Qualifikation, Nina Christen, Audrey Gogniat

Ab 9.30 Uhr: Kunstturnen

Frauen, Qualifikation, Lena Bickel

Ab 10.30 Uhr: Reiten

Vielseitigkeit, Team und Einzel, Geländeritt, Robin Godel, Mélody Johner, Felix Vogg

Ab 11 Uhr: Rudern

Männer, Zweier, Vorlauf, Roman Röösli, Andrin Gulich

Ab 11 Uhr: Schwimmen

Männer, 200 m Freistil, Vorlauf, Antonio Djakovic; Halbfinals ab 20.50 Uhr

Ab ca. 11 Uhr: Badminton

Männer, Einzel, Gruppenphase, Tobias Künzi (gegen Li Shi Feng, China)

Ab ca. 11.10 Uhr: Judo

Frauen, 52 kg, Runde der letzten 32, Binta Ndiaye (gegen Sofia Fiora, Arg); Medaillenkämpfe ab 18.00 Uhr

Ab 11.27 Uhr: Schwimmen

Frauen, 100 m Brust, Vorlauf, Lisa Mamié; Halbfinals ab 21.15 Uhr

Ab 11.43 Uhr: Schwimmen

Männer, 100 m Rücken, Vorlauf, Thierry Bollin, Roman Mityukov; Halbfinals ab 21.35 Uhr

Ab 12.00 Uhr: Rudern

Männer, Leichtgewichts-Doppelzweier, Vorlauf, Jan Schäuble, Raphaël Ahumada

Ab 12.33 Uhr: Segeln

Männer, iQFOiL, Rennen 1, Elia Colombo

Ab 13.00 Uhr: Rudern

Männer, Vierer, Vorlauf, Joel Schürch, Tim Roth, Patrick Brunner, Kai Schätzle

Ab 13.07 Uhr: Segeln

Männer, iQFOiL, Rennen 2, Elia Colombo

Ab 13.15 Uhr: Fechten

Männer, Degen Einzel, Runde der letzten 32, Alexis Bayard (gegen Neisser Loyola, Be); Medaillenkämpfe ab 22.00 Uhr

Ab 13.15 Uhr: Segeln

Männer, 49er, Rennen 1, Sébastien Schneiter, Arno de Planta

Ab 13.41 Uhr: Segeln

Männer, iQFOiL, Rennen 3, Elia Colombo

Ab 14.07 Uhr: Segeln

Männer, 49er, Rennen 2, Sébastien Schneiter, Arno de Planta

Ab 14.10 Uhr: Mountainbike

Frauen, Cross-Country, Alessandra Keller, Sina Frei

Ab 14.15 Uhr: Segeln

Männer, iQFOiL, Rennen 4, Elia Colombo

Ab 14.59 Uhr: Segeln

Männer, 49er, Rennen 3, Sébastien Schneiter, Arno de Planta

Ab 15.30 Uhr: Kanu-Slalom

Frauen, Kajak Einer, Halbfinal, Alena Marx; Final ab 17.45 Uhr

Ab ca. 15.30 Uhr: Tennis

Frauen, Einzel, Runde 1, Viktorija Golubic (gegen Jessica Pegula, USA)

Ab ca. 17.00 Uhr: Tennis

Männer, 1. Runde, Stan Wawrinka (gegen Pawel Kotow, Russland)

Ab 19.30 Uhr: Badminton

Frauen, Einzel, Gruppenphase, Jenjira Stadelmann (gegen Carolina Marín, Sp)

