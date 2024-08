Nina Brunner und Tanja Hüberli bestreiten am Sonntag ihren Achtelfinal. Keystone

Mujinga Kambundji, Jason Joseph und Simon Ehammer haben erste Hürden zu bewältigen und die Beachvolleyballerinnen spielen um den Viertelfinal. Die Schweizer Schwerpunkte vom Sonntag:

SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré und Tanja Hüberli/Nina Brunner bestreiten am Sonntag die Achtelfinals.

Mujinga Kambundji, Jason Joseph und Simon Ehammer stehen am Sonntag allesamt im Einsatz.

Ein besonderer Leckerbissen stellt auch der Tennisfinal zwischen Novak Djokovic und Carlos Alcaraz dar. Mehr anzeigen

Beachvolleyball. Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré und Tanja Hüberli/Nina Brunner bestreiten am Sonntag die Achtelfinals. Als ungeschlagene Gruppensiegerinnen bekommen es Böbner/Vergé-Dépré um 9.00 Uhr mit den Drittplatzierten Chinesinnen Xue Chen/Xia Yinyizu tun. Hüberli/Brunner, die noch keinen Satz abgegeben haben, spielen am Fusse des Eiffelturms ab 18.00 Uhr gegen die Gruppenzweiten Liliana Fernandez/Paula Soria aus Spanien um den Einzug in die Viertelfinals.

Leichtathletik. Am Sonntagabend ab 21.50 Uhr steht bei den Männern der Final in der Königsdisziplin über 100 m an. Während dieser ohne Schweizer Beteiligung über die Bühne geht, kämpft am Vormittag Mujinga Kambundji über die doppelte Distanz um den Einzug in die Halbfinals. Gleiches gilt für Jason Joseph über 110 m Hürden. Mit Simon Ehammer greift ein weiterer Schweizer Medaillenkandidat ins Wettkampfgeschehen ein. Der Ostschweizer bestreitet ab 11.00 Uhr im Weitsprung die Qualifikation.

Rad. Nach den Männern, die ihr Strassenrennen am Samstag absolvierten, treten am Sonntag ab 14.00 Uhr auch die Frauen in die Pedalen. In Abwesenheit von Marlen Reusser übernimmt Elise Chabbey die Leaderrolle im Schweizer Team. Unterstützt wird sie auf den flachen 158 km von Elena Hartmann, Noemi Rüegg und Linda Zanetti. In der Favoritenrolle sind aber andere, allen voran Weltmeisterin Lotte Kopecky aus Belgien und die Niederländerin Demi Vollering.

Tennis. Ab 14.00 Uhr kommt es im Stade Roland Garros zum Traumfinal zwischen Carlos Alcaraz und Novak Djokovic. Während sich dem 21-jährigen Spanier wohl noch einige Chancen auf den Olympiasieg bieten werden, dürfte es für den 16 Jahre älteren Serben die letzte Möglichkeit auf olympisches Gold sein. Alcaraz nimmt dabei die Favoritenrolle ein. Der French-Open-Sieger ist auf den Sandplätzen in Paris seit zwölf Spielen ungeschlagen. Die letzte Niederlage in Roland Garros setzte es jedoch ausgerechnet gegen Djokovic ab, vor einem Jahr im Halbfinal des French Open.

sda