Die Golferin Morgane Métraux steigt als Co-Führende in den Schlusstag und darf von einer Olympia-Medaille träumen. Die Schweizer Schwerpunkte vom Samstag.

Golf

Die 27-jährige Westschweizerin Morgane Métraux spielt am Samstag um die Medaillen. Métraux führt nach drei von vier Runden gemeinsam mit der Neuseeländerin Lydia Ko die Rangliste an. Allerdings kommen noch rund 20 Golferinnen für die Medaillen in Frage. Métraux gehört als Nummer 137 der Weltrangliste zu den Aussenseiterinnen in diesem Turnier. Noch nie führte sie an einem derart grossen und gut besetzten Turnier. Die zweite Schweizerin, die Genferin Albane Valenzuela, belegt Platz 32 nach drei Runden.

Marathon

Tadesse Abraham bestreitet mit dem olympischen Marathon am Samstag sein letztes grosses Rennen. Zu den Medaillenanwärtern zählt der Schweizer Rekordhalter mit 41 Jahren nicht. Mit dem achtfachen OL-Weltmeister Matthias Kyburz hat noch ein zweiter Schweizer die Olympia-Limite geschafft. Als Topfavorit auf Gold nimmt Eliud Kipchoge ab 8.00 Uhr die 42,195 km unter die Füsse. Der 39-jährige Kenianer will mit einem dritten aufeinanderfolgenden Olympiasieg Marathon-Geschichte schreiben.

Leichtathletik

Nach seinem Sturz im Vorlauf bekommt Dominic Lobalu im Final über 5000 m eine zweite Chance. Dort will der 25-Jährige aus dem Südsudan, der in Paris nicht für die Schweiz antreten darf und für das Flüchtlingsteam läuft, seine Endschnelligkeit ausspielen, so wie im Juni an der EM in Rom mit Gold und Bronze über 10'000 respektive 5000 Meter. Der Start ist auf 19.50 Uhr angesetzt.

Moderner Fünfkampf

Alexandre Dällenbach bietet sich am Samstag die Chance, als erster Schweizer eine Olympiamedaille im Modernen Fünfkampf zu gewinnen. Der 33-Jährige qualifizierte sich sehr souverän für den Final. In diesem werden die Karten am Samstag neu gemischt, einzig das Fechten vom Donnerstag fliesst in die Schlusswertung ein. Der erste der vier Final-Wettkämpfe beginnt um 17.30 Uhr.

Basketball

Im Basketball-Turnier der Männer kommt es zwischen den USA und Frankreich zur Neuauflage des Olympia-Finals von Tokio. Die NBA-Stars um LeBron James greifen ab 21.30 Uhr gegen den Gastgeber um Supertalent Victor Wembanyama nach ihrer fünften olympischen Goldmedaille in Folge für die USA.

Fussball

Im Final der Frauen stellt sich die Frage, ob Marta ihre Karriere mit dem Olympiasieg krönen kann. Die sechsfache Weltfussballerin trifft mit Brasilien auf die USA, wie schon 2004 in Athen und 2008 in Peking. Damals setzten sich die Amerikanerinnen jeweils nach Verlängerung durch.

