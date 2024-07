Das Aufbäumen von Rafael Nadal gegen Novak Djokovic kommt etwas zu spät. Keystone

Der topgesetzte Novak Djokovic gewinnt in der 2. Runde des olympischen Tennisturniers 6:1, 6:4 gegen den 14-fachen French-Open-Sieger Rafael Nadal.

Der 38-jährige Nadal war nach einer erneuten Oberschenkelverletzung nicht in der Lage, den ein Jahr jüngeren Djokovic ernsthaft zu fordern. Erst im zweiten Satz machte der Serbe vom 4:0 zum 4:3 eine kurze Schwächeperiode durch, gewann aber nach 1:44 Stunden sicher.

Lange Zeit sah es nach einer Machtdemonstration von Djokovic und einer Demontage des Sandkönigs aus. Erst gegen Ende wurde das 60. Duell der beiden doch noch packend. In seiner unnachahmlichen Manier setzte der Spanier zu einer Aufholjagd an, die am Ende aber nicht von Erfolg gekrönt war.

Hoffnungen im Doppel

Olympia ist allerdings für Nadal noch nicht zu Ende. Am Dienstag tritt er mit seinem siebzehn Jahre jüngeren Landsmann Carlos Alcaraz zum Achtelfinal im Doppel an. Alcaraz und Djokovic sind die ersten Anwärter auf den Einzeltitel.

Es ist die einzige Trophäe, die dem Serben in seinem Palmarès noch fehlt. Nadal war 2008 Olympiasieger im Einzel und 2016 im Doppel (mit Marc Lopez).

