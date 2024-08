Thomas Müller gratuliert Springreiter Christian Kukuk und zeigt seine Goldmedaille.

Springreiter Christian Kukuk holt in Paris auf Checker die Goldmedaille. Das Pferd hat einen prominenten Mitbesitzer – der via Instagram besondere Grüsse schickt.

Nach dem Olympiasieg von Springreiter Christian Kukuk und Checker hat Pferde-Mitbesitzer Thomas Müller mit einem Instagram-Video Glückwünsche geschickt. «Gold bei Olympia mit Checker, das war atemberaubend», sagte der ehemalige deutsche Fussball-Nationalspieler in dem Video, das er mit «Einfach goldig – mia san Olympiasieger» kommentierte. «Lieber Christian, du hast es dir verdient. Was du mit Checker geleistet hast, Hut ab, ich bin höchst begeistert. Jetzt lasst es krachen, lasst euch feiern», sagte Müller.

Kukuk hatte in Versailles im Einzel das erste deutsche Springreiter-Gold seit 24 Jahren geholt. Sein Pferd Checker, das unter anderem Bayern-Profi Müller gehört, hatte ihn zu Gold getragen. «Ich muss sagen: Hut ab, Checker, Hut ab, Christian Kukuk», sagte Müller, der in seinem Video mit einer Goldmedaille um den Hals beim Essen am Tisch sitzt «Das ist meine Goldmedaille und du hast dir Gold geholt, lieber Christian», sagte der 34-Jährige.

Den entscheidenden Ritt von Kukuk habe er live verfolgt, berichtete der Fussballer. «Ich hatte nicht nur Gänsehaut, sondern ich war auch verdammt nervös», sagte der Weltmeister von 2014 und ergänzte: «Hippologische Grüsse an alle. Reitsport in Deutschland kann sich sehen lassen.» Der Fussballer ist mit der Dressurreiterin Lisa Müller verheiratet.

ARD zeigt Müller mit Pferd während Fussball-Übertragung

Bei der Halbfinal-Niederlage der deutschen Fussballerinnen bei Olympia war plötzlich Thomas Müller zu sehen. Nutzer in den sozialen Medien reagieren verwundert – die Kommentatorin mit Humor.

Mitten in der Übertragung des Olympia-Halbfinals der deutschen Fussballerinnen gegen die USA ist in der ARD ein kurzes Video von Fussball-Profi Thomas Müller und einem Pferd eingeblendet worden. «Jetzt sehe ich hier gerade Thomas Müller mit einem Pferd, ich glaube, der war nicht eingeplant», sagte Kommentatorin Stephanie Baczyk, als nach gut zehn Minuten Spielzeit plötzlich der Bayern-Profi zu sehen war statt des Spiels in Lyon. Müller machte in dem Video synchrone Bewegungen mit einem Pferd, das vor ihm steht. Kurz vor der Partie hatte die ARD den Clip im Rahmen ihrer Olympia-Berichterstattung schon einmal gezeigt.

Für diejenigen, die nicht wissen, wovon ich rede: pic.twitter.com/0wWXM2uhCH — Amaury Bierschoff (@bierschoff1906) August 6, 2024

In den sozialen Netzwerken kommentierten viele Nutzer den Fauxpas verwundert und belustigt. Kommentatorin Baczyk nahm die kuriose Szene mit Humor. «Vielleicht ist der auch nochmal ein bisschen Motivation», sagte sie. Deutschlands Fussballerinnen verpassten in der Partie durch ein 0:1 gegen die USA nach Verlängerung den Finaleinzug und spielen um Bronze.

