Nina Brunner (rechts) und Tanja Hueberli feiern in Paris nach dem Gewinn der Bronze-Medaille im Beachvolleyball. KEYSTONE

Olympionik*innen erleben nach den Spielen oft eine tiefe emotionale und körperliche Krise, die sogenannte «post-olympische Depression».

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach den Olympischen Spielen leiden viele Athlet*innen an einer «post-olympischen Depression», die auf den emotionalen und körperlichen Zusammenbruch nach Jahren intensiven Trainings und Wettkämpfen zurückzuführen ist.

Dieser noch wenig erforschte Zustand kann sich durch Symptome wie Energiemangel, Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen und in extremen Fällen durch Selbstmordgedanken äussern.

Das Bewusstsein zu schärfen und mehr über die negativen Gefühle nach einem Wettkampf zu sprechen, kann den Sportler*innen helfen, diese Schwierigkeiten zu überwinden. Mehr anzeigen

Drei Wochen lang blickte die Welt auf die Athlet*innen, die bei den Olympischen Spielen in Paris an ihre Grenzen und vielleicht sogar darüber hinaus gegangen sind.

Männer und Frauen, welche alle nur denkbaren Emotionen hervorgerufen haben: Euphorie, Freude, Erleichterung, Schock, Enttäuschung, Verzweiflung, Angst, Wut und Aufregung.

Es sind diese Emotionen, die die Olympischen Spiele ausmachen, diese Momente der Befreiung nach so vielen Jahren harter Arbeit. Doch sobald die grosse Show zu Ende geht und die Athlet*innen nach Hause zurückkehren, können all diese Emotionen, diese Höhepunkte – insbesondere für diejenigen, die eine Medaille gewonnen haben – in eine sogenannte «post-olympische Depression» übergehen.

Dieses Phänomen ist noch relativ unerforscht und wurde von den Athlet*innen selbst hervorgehoben. «Es verhält sich in etwa so wie bei jedem, der lange Zeit etwas Bestimmtes getan hat», erklärt Apolo Ohno, der höchstdekorierte US-Winterolympionike, gegenüber «CNN Sport».

Eisschnelllauf-Phänomen Apolo Anton Ohno KEYSTONE

«Du warst gut, sehr gut. Und dann, mit einem Fingerschnippen, ist alles zu Ende und du musst wieder gehen und etwas anderes machen.»

Wie geht es weiter? Das ist die Frage, die den Sportlern in Pressekonferenzen nach ihren Wettkämpfen oft gestellt wird. Was macht man, wenn man sein Lebenswerk vollbracht hat? Was passiert, wenn man nach Hause geht, nachdem man plötzlich berühmt geworden ist? Wohin geht man, wenn man in der grössten Show der Welt mitspielt? Was macht man, wenn man noch vier Jahre warten muss, um seine Ziele zu erreichen?

Nina Christen und Michael Phelps mit Symptomen

Eine Athletin, die diese Gefühle gut kennt, ist die Schweizer Schützin Nina Christen. Nach ihrem Olympiasieg in Tokio verfiel die 30-Jährige in eine post-olympische Depression. Sie sprach von Energiemangel, Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen und Migräne.

Nina Christen, olympische Goldmedaillengewinnerin im Schiessen in Tokio 2021. KEYSTONE

Auch Michael Phelps, der erfolgreichste Olympionike aller Zeiten, sagte nach seinem Rücktritt, er sei in eine tiefe Depression gefallen. In London sagte er, er wolle nicht mehr leben, nachdem er vier Gold- und zwei Silbermedaillen gewonnen hatte. Er verbrachte Tage in seinem Zimmer, ohne zu essen oder zu schlafen.

Allison Schmitt: «Jedes Hoch hat sein Tief»

Nach den Olympischen Spielen in ein anderes, normales Leben zurückzukehren und sich wieder daran zu gewöhnen, kann schwierig sein. Und da jeder zu seinen eigenen spezifischen Belastungen zurückkehrt, kann bei manchen eine gewisse Traurigkeit anhalten, Wurzeln schlagen und in Depressionen übergehen, auch oder gerade bei Sportler*innen, die Goldmedaillen gewonnen haben.

«Man ist im Hochgefühl und hat keine Möglichkeit, abzuschalten und sich zu entspannen. Es ist, als wäre man in einem Hoch und plötzlich fällt man von dieser Klippe herunter», sagt Allison Schmitt, eine amerikanische Schwimmerin, die zehn olympische Medaillen gewonnen hat, vier davon goldene, gegenüber «CNN Sport».

«Wir können im Fernsehen als Übermenschen dargestellt werden, und wir können uns wie Übermenschen fühlen, wenn wir eine Goldmedaille nach der anderen gewinnen, aber irgendwann hat jeder Höhepunkt ein Tief, und es ist in Ordnung, dieses Tief zu haben, aber es ist nicht in Ordnung, sich zu isolieren, wie ich es getan habe.»

Allison Schmitt, mehrfache Olympiamedaillengewinnerin. KEYSTONE

Ich erinnere mich, dass einer der Trainer zu mir sagte, nachdem ich olympisches Gold über 200 m Freistil gewonnen hatte: «Du bist überglücklich, soll ich dich kneifen? Und ich sagte: ‹Nein, lass mich diesen Moment leben. Lass mich dieses Gefühl auskosten.›»

«Wenn man von den Olympischen Spielen zurückkommt, hört man oft, dass die Leute sich wünschen, sie wären an deiner Stelle, dass du so viel Glück hättest... dass sie alles für diese Goldmedaillen tun würden», fügt sie hinzu, warnt aber: «Ich glaube nicht, dass sie wissen, was für diese Medaillen nötig war, all die Opfer, all die harte Arbeit, all die körperliche, geistige und emotionale Belastung.»

Als sie merkte, dass sie nicht mehr die übliche fröhliche und optimistische Person war, begann sie sich zu isolieren. «Ich ging schlafen, denn wenn ich schlafe, kann ich diese Dinge wenigstens nicht spüren. Und so weinte ich mich in den Schlaf.»

Nachdem sie glaubte, den Tiefpunkt erreicht zu haben, beschloss die Amerikanerin 2015, Hilfe zu suchen, was ihr allerdings nicht leicht fiel. «Ich wollte nicht, dass es so aussieht, als würde ich mich beklagen, denn schliesslich war ich sehr dankbar für meinen Erfolg... aber es war definitiv eine Zeit, in der ich mich nicht als Mensch fühlte, denn viele Leute sahen mich als Objekt an.»

Sie wollte ihrem Leben ein Ende setzen, so wie ihr 17-jähriger Cousin im Mai 2015 Selbstmord beging. So begann die Athletin ihre therapeutische Reise, die sich über Jahre hinzog. Dazwischen kamen vier weitere olympische Medaillen, erst in Rio, dann in Tokio.

Forschende auf diesem Gebiet sind sich einig, dass es für Athlet*innen wichtig ist, nach Grossereignissen wie den Olympischen Spielen mehr über negative Gefühle zu sprechen, um sich selbst und anderen zu helfen und die Stigmatisierung des Phänomens zu beseitigen.

