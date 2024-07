An der Eröffnungsfeier am Freitagabend wurden Südkoreaner als Nordkoreaner vorgestellt. IMAGO/ITAR-TASS/ Sipa USA

Ein Versehen an der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris löst Reaktionen aus. Südkoreanische Sportler werden versehentlich als Nordkoreaner vorgestellt. Das IOC entschuldigt sich.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Als die Olympioniken Südkoreas auf dem Boot die Seine herunterfuhren, wurde sie fälschlicherweise mit der offiziellen Bezeichnung für Nordkorea vorgestellt.

Das Internationale Olympische Komitee räumt den Fehler ein und hat auf «X» ein Statement veröffentlich, in dem es sich «zutiefst» für den Fehler entschuldigt.

In Südkorea löste der Fauxpas Reaktionen aus. Das Sportministerium in Seoul äusserte sein Bedauern über den Vorfall. Mehr anzeigen

«Wir entschuldigen uns zutiefst für den Fehler, der bei der Präsentation der südkoreanischen Mannschaft während der Übertragung der Eröffnungsfeier aufgetreten ist», erklärte das Internationale Olympische Komitee (IOC) am Samstag auf Koreanisch im Onlinedienst X.

Als die südkoreanische Delegation bei der Eröffnungsfeier am Freitagabend die Seine hinunter segelte, wurde sie fälschlicherweise mit der offiziellen Bezeichnung für Nordkorea vorgestellt. Die Delegation aus Nordkorea wurde hingegen korrekt mit dem offiziellen Namen des Landes präsentiert.

In Südkorea löste der Fauxpas verärgerte Reaktionen aus. Das Sportministerium in Seoul äusserte sein Bedauern über den Vorfall. In einer Erklärung hiess es, die zweite südkoreanische Vize-Sportministerin Jang Mi Ran habe zur Klärung um ein Treffen mit IOC-Präsident Thomas Bach gebeten. Das Ministerium habe zudem das Aussenministerium in Seoul aufgefordert, «einen starken Protest an die französische Seite» zu richten. Überdies wolle das Nationale Olympische Komitee Südkoreas mit dem Organisationskomitee der Spiele und dem IOC zusammentreffen, um seinen Protest auszudrücken.

Derzeit befinden sich Beziehungen zwischen Nord- und Südkorea nach zahlreichen Scharmützeln auf beiden Seiten auf einem Tiefpunkt. Die beiden Koreas befinden sich faktisch gesehen immer noch im Krieg, da der Konflikt in den Fünfzigerjahren mit einem Waffenstillstand und nicht mit einem Friedensvertrag geendet hat.

Olympische Eröffnungsfeier Die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris war ein Spektakel. Bild: IMAGO/Sports Press Photo Die Organisatoren scheuten sich keines Aufwands. Bild: IMAGO/ZUMA Press Wire In diesem Regierungs-Gebäude lieferte eine Heavy-Metal-Band eine Show. Bild: IMAGO/Xinhua Nino Schurter und Nina Christen mit der Schweizer Fahne. Bild: IMAGO/Xinhua Die Schweizer Olympioniken winken vom Boot. Bild: Keystone Das Boot der Schweizer Delegation. Bild: IMAGO/Xinhua Auch unter den Zuschauern auf den Balkonen sind Schweizer Sympathisanten. Bild: Keystone Viel tanzen in vielen Farben. Bild: IMAGO/Kyodo News Die französische Delegation wurde zum Schluss vorgestellt. Bild: IMAGO/Kyodo News Glimmer gehörte auch zur Eröffnungsfeier. Bild: IMAGO/ABACAPRESS Zinédine Zidane mit der Fackel. Bild: IMAGO/Xinhua Der Eiffelturm wurde spektakulär in Szene gesetzt. Bild: IMAGO/Kyodo News Eine Lichtshow der Extraklasse. Bild: IMAGO/AAP Am Eiffelturm prangen in den nächsten Tagen die fünf olympischen Ringe. Bild: Keystone Die Olympischen Spiele 2024 in Paris sind offiziell eröffnet. Bild: Keystone Grossbritanniens Boot auf dem Weg Richtung Eiffelturm. Bild: Keystone Regen in Paris: Nur das Wetter spielt nicht mit. Bild: Keystone Die Athletinnen und Athleten der 206 teilnehmenden Nationen werden auf Booten über die Seine geführt. Bild: Keystone Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erklärt die Spiele um 22.54 Uhr offiziell für eröffnet. Bild: Keystone

