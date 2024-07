Medaillenhoffnung, Babypause, Sinnkrise und Virusalarm - Gallery Ein historisches Bild: In Tokio feierten Jolanda Neff, Sina Frei und Linda Indergand im Mountainbike einen Schweizer Dreifachsieg. In Paris wird nur Frei (li.) wieder dabei sein Bild: Keystone Künstlerin auf dem BMX-Rad: Nikita Ducarroz möchte auch in Paris wieder aufs Podest Bild: Keystone Jérémy Desplanches wird auch im Schwimmbecken von Paris an den Start gehen Bild: Keystone Die Schützin Nina Christen holte in Tokio Gold und Bronze und gehört auch nun wieder zu den Medaillenanwärterinnen Bild: Keystone In Tokio mit Gold und Silber dekoriert, fehlt Belinda Bencic nun dank Mutterfreuden Bild: Keystone Ist seit der Bronzemedaille in Tokio noch schneller geworden: der Schwimmer Noè Ponti Bild: Keystone Können ihre Medaille wegen der starken internen Konkurrenz nicht verteidigen: die Beachvolleyballerinnen Joana Mäder (li.) und Anouk Vergé-Dépré Bild: Keystone Marlen Reusser muss nach vielen gesundheitlichen Problemen für Paris passen Bild: Keystone Viktorija Golubic (li.) muss in Tokio ohne ihre Doppelpartnerin Belinda Bencic auskommen und tritt nur im Einzel an Bild: Keystone Medaillenhoffnung, Babypause, Sinnkrise und Virusalarm - Gallery Ein historisches Bild: In Tokio feierten Jolanda Neff, Sina Frei und Linda Indergand im Mountainbike einen Schweizer Dreifachsieg. In Paris wird nur Frei (li.) wieder dabei sein Bild: Keystone Künstlerin auf dem BMX-Rad: Nikita Ducarroz möchte auch in Paris wieder aufs Podest Bild: Keystone Jérémy Desplanches wird auch im Schwimmbecken von Paris an den Start gehen Bild: Keystone Die Schützin Nina Christen holte in Tokio Gold und Bronze und gehört auch nun wieder zu den Medaillenanwärterinnen Bild: Keystone In Tokio mit Gold und Silber dekoriert, fehlt Belinda Bencic nun dank Mutterfreuden Bild: Keystone Ist seit der Bronzemedaille in Tokio noch schneller geworden: der Schwimmer Noè Ponti Bild: Keystone Können ihre Medaille wegen der starken internen Konkurrenz nicht verteidigen: die Beachvolleyballerinnen Joana Mäder (li.) und Anouk Vergé-Dépré Bild: Keystone Marlen Reusser muss nach vielen gesundheitlichen Problemen für Paris passen Bild: Keystone Viktorija Golubic (li.) muss in Tokio ohne ihre Doppelpartnerin Belinda Bencic auskommen und tritt nur im Einzel an Bild: Keystone

13 verschiedene Schweizer Sportlerinnen und Sportler gewannen vor drei Jahren in Tokio Medaillen. Gut die Hälfte ist wieder dabei, die Gründe für die Abwesenden reichen von sehr bis gar nicht erfreulich.

sda/lbe Luca Betschart

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zehn Frauen und drei Männer holten in Tokio insgesamt dreizehn Schweizer Medaillen. Nur drei Jahre liegen wegen der Corona-Verschiebung zwischen den Spielen in Japan und denen in Paris.

Dennoch kehren nur sieben im Zeichen der olympischen Ringe zurück. Ein Überblick, wo die Medaillengewinner von Tokio heute stehen. Mehr anzeigen

Belinda Bencic (27/Gold im Einzel, Silber im Doppel)

Die Ostschweizerin hat den bestmöglichen Grund, um Olympia zu verpassen. Am 23. April wurde sie Mutter einer Tochter. Ihre Karriere will sie fortsetzen.

Nina Christen (30/Gold im Dreistellungsmatch, Bronze im 10 m Luftgewehr)

Nach einer zwischenzeitlichen Sinneskrise gehört die Nidwaldnerin wieder zur absoluten Weltspitze. Die Europameisterin vom letzten Jahr gehört auch in Paris zu den heissen Schweizer Eisen.

Jolanda Neff (31/Gold Cross-Country)

Erst Anfang Juni fand die St. Gallerin den Grund für ihre wiederholt auftretenden Atembeschwerden bei längerer und intensiver Belastung: eine anstrengungsbedingte Verengung der Stimmbänder. Dank einer logopädischen Behandlung erzielte sie zwar Fortschritte, jedoch nicht genug, um konkurrenzfähig an den Start gehen zu können.

Sina Frei (27/Silber Cross-Country)

Neffs Pech ist Freis Glück. In diesem Jahr dürfen im Mountainbike nur noch maximal zwei Fahrerinnen aus dem gleichen Land starten. Die Zürcherin hatte im starken Schweizer Team ursprünglich das Nachsehen, rückt nun aber nach.

Mathias Flückiger (35/Silber Cross-Country)

Der Berner erlebte seit seiner Silberfahrt in Japan eine turbulente Zeit. Im Juni vor zwei Jahren wurde er wegen eines vermeintlichen Dopingvergehens suspendiert, dann aber von der Disziplinarkammer von Swiss Olympic in jeder Hinsicht freigesprochen. Zuletzt kam er immer besser in Form ist erneut ein Medaillenanwärter.

Viktorija Golubic (31/Silber Doppel)

Die Zürcherin muss in Paris auf ihre Silber-Partnerin Bencic verzichten und kann nur im Einzel antreten. Dort gehört sie nicht zu den Favoritinnen.

Marlen Reusser (32/Silber Zeitfahren)

Die Bernerin erlebte ein Frühjahr zum Vergessen. Eine Covid-Erkrankung, ein schwerer Sturz bei der Flandern-Rundfahrt und schliesslich wiederholte Virusinfektionen der oberen Atemwege verunmöglichten ein geregeltes Training. Sie musste deshalb schweren Herzens verzichten.

Jérémy Desplanches (29/Bronze 200 m Lagen)

Der Genfer konnte in den letzten Jahren nicht mehr an seine besten Zeiten anknüpfen. Dank der erfüllten B-Limite wird er aber neben der Staffel auch auf seiner Paradestrecke 200 m Lagen schwimmen.

Nikita Ducarroz (27/Bronze BMX Freestyle)

Die in North Carolina an der US-Ostküste lebende Westschweizerin schaffte die Qualifikation für das nur zwölfköpfige Olympiafeld souverän. Die Konkurrenz in der sich rasant entwickelnden Trendsportart ist aber hart.

Joana Mäder und Anouk Vergé-Dépré (beide 32/Bronze Beachvolleyball)

Die Zürcherin und die Bernerin wurden ein Opfer der Leistungsdichte bei den Schweizer Beachvolleyballerinnen. Sie erfüllten zwar die Qualifikationskriterien, als «nur» drittbestes nationales Duo hatten sie jedoch das Nachsehen.

Linda Indergand (31/Bronze Cross-Country)

Auch die Urnerin muss hinter zwei Landsfrauen anstehen.

Noè Ponti (23/Bronze 100 m Delfin)

Der Strahlemann aus dem Tessin ist der grösste Schweizer Trumpf im Schwimmbecken. Seit seinem überraschenden Medaillengewinn in Tokio zeigte er sich bei allen Grossanlässen bereit. Auf seiner Paradestrecke 100 m Delfin waren weltweit überhaupt erst fünf Athleten schneller als seine Bestmarke von 50,16 Sekunden. Das ist eine halbe Sekunde schneller als bei seinem Bronzegewinn vor drei Jahren.

