Manchester City spielte mit Manuel Akanji in der Innenverteidigung.

Manchester City hält sich im Spitzenspiel gegen das viertplatzierte Aston Villa schadlos und feiert einen 4:1-Heimsieg. Der Meister liegt weiterhin einen Punkt hinter Arsenal.

SDA

Phil Foden sorgte mit drei Toren zwischen der 45. und 69. Minute für den Unterschied. Zuvor hatte Aston Villa durch den Kolumbianer Jhon Duran zum 1:1 ausgeglichen. Manuel Akanji spielte bei den Gastgebern durch.

In der Tabelle bleibt Manchester City hinter Arsenal, das dank dem 2:0-Heimsieg gen Luton die Tabellenführung übernahm. Allerdings kann Liverpool mit einem Erfolg am Donnerstag daheim gegen Sheffield United wieder an den Londonern vorbeiziehen.

sda