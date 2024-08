Arne Slot ist der neue Hoffnungsträger beim FC Liverpool. IMAGO/Propaganda Photo

Der Niederländer Arne Slot muss die riesige Lücke beim FC Liverpool ausfüllen, die Jürgen Klopp hinterlässt. Der 45-jährige Trainer steht trotz guter Referenzen vor einer schwierigen Aufgabe.

Wie die meisten anderen grossen europäischen Klubs war auch der FC Liverpool auf Promo-Tour. Er zeigte sich in Pittsburgh, Philadelphia und in North Carolina. Fernab der Heimat holten die Reds den letzten Schliff für eine Saison, die ungeachtet der Resultate ein Wendepunkt wird, weil nicht mehr Jürgen Klopp, sondern Arne Slot auf der Trainerbank Platz nimmt. Es ist ein Sprung ins Ungewisse nach fast neun Jahren unter dem charismatischen Deutschen.

Am vergangenen Sonntag beim 4:1 gegen den FC Sevilla zeigte sich der FC Liverpool erstmals unter Slot an der heimischen Anfield Road. Fast 60'000 Fans kamen, um den letzten öffentlichen Test zu sehen, bevor am kommenden Samstag für Liverpool die Premier-League-Saison bei Aufsteiger Ipswich beginnt. Die Spieler sind grösstenteils noch dieselben, der Fokus richtete sich deswegen vor allem auf den Trainer und dessen taktische Ausrichtung. Slot sei ruhiger als Klopp, erkannte «The Guardian» und das Spiel unter dem Neuen etwas mehr auf Kontrolle als auf Intensität ausgerichtet.

Im Grossen und Ganzen dürfte aber vieles ähnlich bleiben rund um das Team des FC Liverpool. Die früh gestartete Suche nach dem Nachfolger von Klopp war darauf ausgerichtet, einen ähnlichen Trainer wie den Deutschen zu finden. Nach der Absage von Xabi Alonso fiel die Wahl schon im April auf Arne Slot. Dieser empfahl sich durch seinen Offensivfussball, den er spielen lässt, und den Erfolgen in den drei Jahren bei Feyenoord Rotterdam.

Bislang keine einzige Neuverpflichtung

Eine erste Hürde gilt es für Slot bereits vor Meisterschaftsstart zu überwinden. Im Gegensatz zu den meisten Premier-League-Konkurrenten geben sich die Reds auf dem Transfermarkt äusserst passiv. Bis dato hat der FC Liverpool in diesem Sommer noch keinen neuen Spieler verpflichtet.

Auf der Einkaufsliste stand bisher lediglich der defensive Mittelfeldspieler Martin Zubimendi. Verhandlungen mit dem Real-Sociedad-Spielmacher scheiterten aber diese Woche. Nun könnte der georgische Keeper Giorgi Mamardashvili zum ersten Slot-Transfer werden. Der 23-Jährige soll aber direkt wieder ausgeliehen werden.

Kurz vor Saisonstart nimmt der Frust bei einigen Liverpool-Fans aufgrund der fehlenden Transfers zu. Der Holländer schaut hingegen gekonnt darüber hinweg. «Wir suchen immer nach Möglichkeiten, den Kader zu verstärken», so Slot nach dem Spiel gegen Sevilla. «Aber das ist nicht einfach, wenn man das Spiel heute anschaut. Ich habe schon ein paar Mal gesagt: Das ist ein richtig starkes Team.»

Die Ergebnisse der Testspiele geben dem 45-Jährigen recht. Obwohl Slot während der USA-Tour auf etliche Stammspieler verzichten musste, weil diese noch im EM-Urlaub weilten, gewannen die Reds alle ihre drei Spiele. Auf den 1:0-Erfolg gegen Real Betis folgten Siege gegen die Ligakonkurrenten Arsenal (2:1) und Manchester United (3:0).

Feyenoord wiederbelebt

Wie Klopp schaffte es Slot nach einer mittelmässigen Karriere als Spieler zum Erfolgstrainer. Als zentraler Mittelfeldspieler stand er mehrheitlich für den FC Zwolle auf dem Feld. Nach seinem Rücktritt arbeitete er sich vom Juniorentrainer und über diverse Assistenzposten bis zum Cheftrainer in Alkmaar und bei Feyenoord Rotterdam hoch. In der Hafenstadt machte er den bei seinem Amtsantritt finanziell und sportlich schlecht dastehenden Klub innerhalb kurzer Zeit wieder konkurrenzfähig. 2023 führte er Feyenoord zur Meisterschaft und in der vergangenen Saison zum Cupsieg.

«Wir wollen uns jeden Tag verbessern», gibt Slot auch in England als Vorgabe für die kommenden Monate aus. Er habe schon viel Positives gesehen in den Vorbereitungsspielen. «Aber ich kann auch eine lange Liste von Dingen zusammenstellen, die es noch zu verbessern gibt.» Das sei normal. Slot ist ein Perfektionist. Er lässt Laufwege einstudieren, archiviert auf seinem Laptop Taktiken von verschiedenen Trainern und sucht auch in anderen Sportarten nach Inspiration.

Beobachter heben hervor, dass Slot nicht nur gute Ideen hat, sondern sie auch vermitteln kann. Bei Feyenoord sorgte er für Leistungssprünge einiger Spieler. Anfang Juli wurde der 24-jährige Mats Wieffer für 30 Millionen Euro nach Brighton verkauft, nachdem er zwei Jahre zuvor für eine halbe Million vom Stadtrivalen Excelsior eingekauft worden war. In den letzten zwei Jahren konnten die Niederländer fast 150 Millionen Euro auf dem Transfermarkt einnehmen.

Das schwierige Erbe

Unter schwierigen Umständen hat Slot Feyenoord wieder auf Kurs gebracht und drei Jahre lang geprägt. Bei Liverpool ist die Aufgabe auf den ersten Blick eher weniger knifflig als in Rotterdam, schliesslich übernimmt er ein gut funktionierendes Team, das letzte Saison in der Premier League den 3. Platz belegte. Es gibt aber einiges mehr zu verlieren für Slot in Liverpool als noch bei Feyenoord.

Der Druck ist beim 19-fachen englischen Meister an sich schon gross, aber durch den riesigen Schatten von Jürgen Klopp wird er noch eine Spur grösser. Wie schwierig es für einen Trainer ist, nach dem Ende einer erfolgreichen Ära einen Neuanfang zu initiieren, zeigte sich in den letzten Jahren bei Arsenal oder Manchester United. Unai Emery hielt sich als Nachfolger von Arsenals Trainer-Ikone Arsène Wenger nur 15 Monate im Amt, David Moyes blieb nach dem Rücktritt von Alex Ferguson trotz Sechsjahresvertrag nur neun Monate auf der Trainerbank von Manchester United.

Dabei schienen beide Mannschaften wie Liverpool alles richtig gemacht zu haben. Emery glich vom Stil her seinem Vorgänger, Moyes erinnerte als Schotte und langjähriger Trainer von Everton an Ferguson. In England haben die Fussballfans diese Fehlbesetzungen nicht vergessen. Der Fokus wird noch eine Weile auf Arne Slot liegen, bis er in Liverpool mehr ist als bloss der Nachfolger von Jürgen Klopp.

