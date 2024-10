Erik ten Hag ist nicht länger Trainer von Manchester United. Bild: David Cliff/AP/dpa

Die Wege von Erik ten Hag und Manchester United trennen sich nach knapp zweieinhalb Jahren. Am Montag gibt der englische Traditionsklub die Trennung bekannt. Ruud van Nistelrooy übernimmt interimistisch.

Nach der 1:2-Pleite bei West Ham am Sonntag gibt Manchester United am Montagmittag den Abgang von Trainer Erik ten Hag bekannt. «Erik ten Hag hat seine Rolle als Trainer der ersten Mannschaft von Manchester United verlassen», heisst es in einer veröffentlichten Mitteilung.

Ten Hag übernahm die Mannschaft im April 2022, gewann 2023 den Carabao Cup und triumphierte in der vergangenen Saison im FA Cup. «Wir sind Erik für alles dankbar, was er während seiner Zeit bei uns geleistet hat, und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute», schreibt der Klub.

Von 14 Pflichtspielen in dieser Saison gewann Manchester United lediglich 4 – eines im Ligacup gegen das unterklassige Barnsley (7:0) und noch keines in der Europa League. Dabei investierte ManU im Sommer rund 215 Millionen Pfund in Spieler wie Leny Yoro (18), Manuel Ugarte (23), Matthijs de Ligt (25), Joshua Zirkzee (23) oder Noussair Mazraoui (26).

Als Interimstrainer übernimmt die Klublegende Ruud van Nistelrooy die Mannschaft und wird vorerst vom aktuellen Trainerteam unterstützt, während ein neuer Cheftrainer gesucht wird.

Club statement: Erik ten Hag.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) October 28, 2024

