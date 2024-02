Der FC Liverpool ist derzeit einfach nicht zu bremsen. Imago

Der FC Liverpool baut die Tabellenführung mit einem klaren Sieg in Brentford vorerst aus, auch dank Rückkehrer Mohamed Salah. Doch Verletzungspech trübt die Freude von Coach Jürgen Klopp.

Der FC Liverpool hat mit einem Sieg beim FC Brentford die Tabellenführung in der englischen Premier League vorerst ausgebaut. Die Mannschaft von Fussballtrainer Jürgen Klopp setzte sich am Samstag deutlich mit 4:1 (1:0) bei den Londonern durch und vergrösserte den Abstand zu den Verfolgern Manchester City und FC Arsenal zunächst auf fünf Punkte. Beide Konkurrenten waren später am Nachmittag im Einsatz.

Zum verdienten Sieg für die Reds trafen Darwin Núñez (35. Minute), Alexis Mac Allister (55.), der eingewechselte Mohamed Salah (68.) – im ersten Spiel nach seiner beim Afrika-Cup erlittenen Verletzung – und Cody Gakpo (86.). Auf Seiten von Brentford machte Ivan Toney (75.) den Gastgebern nur kurz Hoffnung.

Salah war kurz vor der Halbzeitpause für Diogo Jota eingewechselt worden, der sich bei einem Zweikampf verletzte und auf einer Trage vom Platz gebracht wurde. Auch Núñez wurde in der Halbzeitpause ausgewechselt, warum blieb zunächst unklar. Klopp, der den Club zum Saisonende verlassen wird, hatte indes mehr Verletzungspech zu beklagen. Neben Jota verletzte sich auch Curtis Jones in der offensiv geführten Partie, er musste nach einer guten halben Stunde ausgewechselt werden.

Bitter für den Spitzenreiter, der in Brentford ohnehin schon auf zwei Leistungsträger verzichten musste. Trent Alexander-Arnold fehlte wegen Kniebeschwerden. Torwart Alisson wurde wegen einer Muskelverletzung, die er sich im Training zugezogen hatte, von Caoimhín Kelleher vertreten.

dpa