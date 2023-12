Manchester Citys Trainer Pep Guardiola muss sich Sorgen machen um seine Mannschaft Keystone

Manchester City tut sich schwer in den letzten Wochen des so erfolgreichen Jahres. Der englische Meister kommt in der 17. Runde der Premier League daheim gegen Crystal Palace nur zu einem 2:2.

Ohne den nicht eingesetzten Manuel Akanji und den verletzten Erling Haaland kassierte Manchester City in der Schlussviertelstunde zwei Tore durch die Franzosen Jean-Philippe Mateta und Michael Olise zum 2:2. Jack Grealish und der 19-jährige Rico Lewis hatten City 2:0 in Führung geschossen.

Von den letzten sechs Meisterschaftspartien gewann die Mannschaft von Pep Guardiola nur eine. Am Sonntag kann Leader Liverpool mit einem Sieg gegen Manchester United den Vorsprung gegenüber dem Titelverteidiger auf sechs Punkte ausbauen.

